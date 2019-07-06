Пикеты в поддержку сестёр Хачатурян прошли в Томске

В Томске продолжаются пикеты в поддержку сестёр Хачатурян. Сегодня с призывом к справедливому рассмотрению делу вышли гражданские активисты Игорь Кузнецов и Татьяна Пастухова, а также специалист Кризисного центра «Семья» Татьяна Дмитриева.

Убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до «запрета совершения определенных действий». В июне 2019 года следствие предъявило сестрам самую тяжкую из возможных квалификаций — обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от 8 до 20 лет колонии.





Сторона защиты утверждает, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны. Сестры рассказывали, что он регулярно избивал их, а одна из девушек заявляла о сексуальном насилии со стороны отца.





Сейчас активисты предлагают всем, кто хочет поддержать девушек, подписать петицию на имя Генерального Прокурора РФ Юрия Чайки http://podpishi.org/sisters-prokuratura и на имя председателя СКР Александра Бастрыкина http://podpishi.org/sisters-sk