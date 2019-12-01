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01 декабря,
2019
Новости

Пикеты против развала медицины прошли в Сибири

ТВ2
ТВ2
50 минут назад

В 20 городах страны прошли пикеты «За достойную медицину». Об этом сообщает медицинский профсоюз «Альянс врачей» в социальных сетях. В Сибири к акции присоединились Междуреченск Кемеровской области, Омск и Новосибирск.

Врачи и пациенты вышли на митинг против развала медицины в стране. Они выступили против увольнения врачей, уголовных преследований, закрытия больниц и коррупции.

Минздрав и его национальные центры воруют миллиарды рублей ежегодно. Из-за этого сотни тысяч людей не получают необходимой помощи и погибают. Мы не хотим с этим мириться, — отметили организаторы акции во ВКонтакте. 

В некоторых городах акции были согласованы с властями или проходили как одиночные пикеты. Только в Сочи задержали главу отделения «Альянса врачей» по Краснодарскому краю Юлию Волкову. На нее составили протокол о нарушении правил публичных мероприятий и отпустили из полиции.

Согласованная акция протеста прошла в Москве у здания Минздрава. После акции протестующим предложили зафиксировать все свои обращения. Как пишет РБК, в пикетах в столице приняли участие более ста человек.

Профсоюз «Альянс врачей» был создан после начала массовых увольнений в московском НИИ глазных болезней в апреле 2018 года. Главная задача — борьба за права медработников и пациентов.

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