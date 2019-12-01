Пикеты против развала медицины прошли в Сибири

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В 20 городах страны прошли пикеты «За достойную медицину». Об этом сообщает медицинский профсоюз «Альянс врачей» в социальных сетях. В Сибири к акции присоединились Междуреченск Кемеровской области, Омск и Новосибирск.

Междуреченск Кемеровской области тоже вышел сегодня. Протест медиков добрался и до маленьких провинциальных городов. Значит, победа не за горами! pic.twitter.com/FrtA6wyM7K — Альянс врачей (@alyansvrachey) November 30, 2019

Врачи и пациенты вышли на митинг против развала медицины в стране. Они выступили против увольнения врачей, уголовных преследований, закрытия больниц и коррупции.

Омск с нами! Вся страна требует прекратить развал медицины. pic.twitter.com/oZYNc7NEcY — Альянс врачей (@alyansvrachey) November 30, 2019

Минздрав и его национальные центры воруют миллиарды рублей ежегодно. Из-за этого сотни тысяч людей не получают необходимой помощи и погибают. Мы не хотим с этим мириться, — отметили организаторы акции во ВКонтакте.

У каждого участника есть какая-то проблема, которую не хотят решать. Все это выливается в одну большую беду, которую мы и должны побороть. #МыХотим жить pic.twitter.com/YI8p9MGpqI — Альянс врачей (@alyansvrachey) November 30, 2019

В некоторых городах акции были согласованы с властями или проходили как одиночные пикеты. Только в Сочи задержали главу отделения «Альянса врачей» по Краснодарскому краю Юлию Волкову. На нее составили протокол о нарушении правил публичных мероприятий и отпустили из полиции.

Срочно: в Сочи задержали председателя нашей региональной организации Юлию Волкову. Бездари из центра Э решили, что одиночный пикет нельзя снимать, потому что тогда это уже массовый пикет. Нет слов pic.twitter.com/2YwL1QcKNw — Альянс врачей (@alyansvrachey) November 30, 2019

На днях всю страну потрясла история про больных муковисцидозом. Санкт-Петербург поддерживает требования пациентов дать им оригинальные лекарства. #МыХотим жить pic.twitter.com/lvB1nVWEDw — Альянс врачей (@alyansvrachey) November 30, 2019

В Москве сейчас так. Ещё пару лет назад никто бы не вышел. Но медицину довели до краха. https://t.co/cjpYB5ljYv pic.twitter.com/Th4HrghTbx — Альянс врачей (@alyansvrachey) November 30, 2019

Согласованная акция протеста прошла в Москве у здания Минздрава. После акции протестующим предложили зафиксировать все свои обращения. Как пишет РБК, в пикетах в столице приняли участие более ста человек.