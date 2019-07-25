Пикет в поддержку сестер Хачатурян пройдет в Томске

Томск присоединяется к всероссийской акции в поддержку сестер Хачатурян. 27 июля в Томске пройдет пикет, участники которого потребуют справедливого рассмотрения дела и выступят за принятие федерального закона о профилактике домашнего насилия. Массовые мероприятия запланированы в этот день во многих городах России, в частности, в Питере.

Организатор пикета — кризисный центр «Женский голос». Пикет пройдет 27 июля с 14.00 до 15.00 в сквере Плеханова (между гостиницей «Сибирь» (пр. Ленина, 91) и магазином «Ярче!»).

Убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до «запрета совершения определенных действий». В июне 2019 года следствие предъявило сестрам самую тяжкую из возможных квалификаций — обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от 8 до 20 лет колонии.





Сторона защиты утверждает, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны. Сестры рассказывали, что отец регулярно избивал их, а одна из девушек заявляла о сексуальном насилии с его стороны.





Сейчас активисты предлагают всем, кто хочет поддержать девушек, подписать петицию на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки http://podpishi.org/sisters-prokuratura и на имя председателя СКР Александра Бастрыкина http://podpishi.org/sisters-sk.