Пикет в поддержку «Чистого мира» пройдет 10 ноября у «Киномира»

Накануне некоторые томичи поучаствовали во флешмобе в поддержку компании. Они стояли у баков «Спецавтохозяйства», установленных вместо сеток «Чистого мира», и просили компанию вернуть сетки. Петицию, запущенную на сайте change.org , подписали почти две тысячи человек. Подписавшие в комментариях просят мэрию «не мешать делать город чище, а сознание экологичнее».

«Место было среди списка предложенных нами. Нас вполне устраивает, поскольку является проходным. Так что можно будет привлечь внимание людей к проблеме, — прокомментировала Юлия Трифонова. — Нам по-прежнему есть что сказать. Люди еще с утра проявляли интерес, спрашивали о времени и месте проведения пикета в разных сообществах (на тот момент мы сообщали, что ждем согласования). Так что видно, как сильно эта тема интересует людей».

Мэрия согласовала пикет в поддержку компании «Чистый мир». Пикет состоится 10 ноября с 12.00 до 14.00 у «Киномира», сообщила ТВ2 организатор мероприятия Юлия Трифонова.

На прошлой неделе САХ вывез сетки для раздельного сбора мусора компаний «Чистый мир» и «Планета без мусора». Взамен было установлено 300 контейнеров. Сейчас многие из этих контейнеров переполнены, жалуются томичи в соцсетях. Руководство САХа назвало эти проблемы временными и отметило, что как только сотрудники отработают графики и маршруты, все придет в норму.





При этом многие томичи недовольны тем, что САХ вынуждает компанию «Чистый мир» уйти с рынка. Власти региона отметили, что по закону обязанность по организации раздельного накопления мусора закреплена за региональными операторами по обращению с ТКО, а потому действия САХа законодательство не нарушают.





По информации мэрии, за неделю региональный оператор вывез на досортировочный комплекс в город Северск 31,5 тонны отходов из установленных ранее контейнеров. Из них суммарно было выбрано 20,9 тонны отходов разных фракций, они подготовлены для дальнейшей переработки. Оставшиеся «хвосты», согласно территориальной схеме, отправлены на захоронение на полигон Сурово-Сухоречье.





В ближайшее время сотрудники департамента дорожной деятельности и благоустройства, районных администраций и представители регионального оператора проведут объезд контейнерных площадок, на которые за последние дни поступали жалобы на несвоевременный вывоз мусора.