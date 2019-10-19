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19 октября,
2019
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Певец Emin передаст томскому благотворительному фонду 1 млн рублей

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В пятницу, 18 октября, в Томской областной государственной филармонии впервые выступал Эмин. Популярный исполнитель подарит гонорар со своего концерта в Томске благотворительному фонду «Обыкновенное чудо».

Певец Emin передаст томскому благотворительному фонду 1 млн рублей
Фото: предоставлено фондом «Обыкновенное чудо»

Фонд «Обыкновенное чудо» в Томске  выбрали в качестве партнера проекта «Бумеранг добра». В каждом городе, где проходит концерт, все средства от продажи сувениров Эмин удваивает и переводит на помощь детям в трудной жизненной ситуации. По такому же сценарию планировалась акция в Томске, но после знакомства с подопечными фонда Эмин решил сделать концерт благотворительным и перевести на счет фонда один миллион рублей. 

Какой классный концерт в Томске, спасибо вам большое, — рассказал Эмин. — Сегодня на сцене мы праздновали день рождения нашего саксофониста Артура, а больше всего я был тронут встречей с подопечными фонда «Обыкновенное чудо», для которых я решил отдать гонорар с концерта. 

Певец Emin передаст томскому благотворительному фонду 1 млн рублей
Фото: предоставлено фондом «Обыкновенное чудо»
Певец Emin передаст томскому благотворительному фонду 1 млн рублей
Певец Emin передаст томскому благотворительному фонду 1 млн рублей

Такого еще не было в нашем городе и в нашем фонде, — отметила президент фонда «Обыкновенное чудо» Светлана Григорьева.  — Спасибо от всех ребят и родителей. Это пример милосердия и искреннего участия в жизни детей, которые нуждаются в помощи! Огромное спасибо за доброе сердце! Мы планировали помочь нашей подопечной Луизе Никифоровой, которой нужна операция в столичной клинике, а теперь средств хватит гораздо большему числу подопечных. А в судьбе Луизы, в ее лечении и реабилитации Эмин обещал лично принять участие. 

Emin — российский и азербайджанский певец и музыкант, автор песен, предприниматель, первый вице-президент группы компаний Crocus Group, народный артист Азербайджанской Республики. Заслуженный артист Республики Адыгея.

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