Певец Emin передаст томскому благотворительному фонду 1 млн рублей

Такого еще не было в нашем городе и в нашем фонде, — отметила президент фонда «Обыкновенное чудо» Светлана Григорьева. — Спасибо от всех ребят и родителей. Это пример милосердия и искреннего участия в жизни детей, которые нуждаются в помощи! Огромное спасибо за доброе сердце! Мы планировали помочь нашей подопечной Луизе Никифоровой, которой нужна операция в столичной клинике, а теперь средств хватит гораздо большему числу подопечных. А в судьбе Луизы, в ее лечении и реабилитации Эмин обещал лично принять участие.