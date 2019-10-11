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11 октября,
2019
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Петр Чубик по собственному желанию покидает пост ректора ТПУ

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Минобрнауки удовлетворило просьбу Петра Чубика об увольнении его с поста руководителя ТПУ. Петр Чубик руководил Томским политехническом университетом на протяжении последних 11 лет.

Петр Чубик по собственному желанию покидает пост ректора ТПУ
Фото: ТПУ

«Я принял решение оставить пост, который  в течение 11 лет обязывал меня ежедневно и ежечасно нести ответственность за обеспечение высокого качества образования и науки в Национальном исследовательском Томском политехническом университете, делая его одним из лучших технических университетов страны, — говорится в официальном обращении Петра Чубика на сайте ТПУ. —  Настала пора передать эту ношу молодому поколению управленцев.  Я пошел на это, будучи уверенным, что политех в хорошем состоянии, силен и уникален, а путь преобразований будет продолжен и принесет вузу новые высокие достижения и широкую мировую известность, прежде всего, высоким качеством наших выпускников».


Напомним, что Петр Чубик занимает пост ректора с 2008 года. В 2013 году был избран на эту должность второй раз. 


В 2017 году под руководством Петра Чубика в ТПУ прошла обширная реформа — вместо институтов в Томском политехническом университете появились школы, вместо кафедр отделения, бакалавриат разделился на два уровня, а магистратура на два типа.


В 2018 году в рамках реформы было сокращено штатное расписание профессорско-преподавательского состава (ППС) на 500 ставок — с 1600 до 1100, почти на треть. Реформой ТПУ многие сотрудники остались недовольны.


В декабре 2018 года Петр Чубик не стал выставлять свою кандидатуру на новый срок. На пост ректора Национального исследовательского политехнического университета претендовал директор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий Мехман Юсубов. Однако Минобрнауки не утвердило его кандидатуру. Планировалось, что Петр Чубик будет руководить ТПУ еще год.

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