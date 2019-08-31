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31 августа,
2019
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Пешеходные дорожки vs парковки: в мэрии планируют, каким будет благоустройство улиц в 2020 году

ТВ2
ТВ2
52 минуты назад

Сотрудники мэрии инспектируют улицы, на которых в 2020 году будут проведены благоустроительные работы. В частности, накануне заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус провел обход по улице Елизаровых. 


Вице-мэр остался недоволен отсутствием нормальной дорожки для пешеходов: существующая сейчас тропинка выходит прямо на перекресток. Не порадовали заммэра и торчащие трубы напротив магазина «Быстроном».


«Парковку у магазина мы планируем отсечь. В следующем году обустроим здесь пешеходную зону с выходом на остановку», — сказал Вячеслав Черноус.


По словам начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергея Аушева, такие рейды проводятся регулярно. Томичи могут высказать свои пожелания по благоустройству, обратившись в районные администрации.

Пешеходные дорожки vs парковки: в мэрии планируют, каким будет благоустройство улиц в 2020 году
Пешеходные дорожки vs парковки: в мэрии планируют, каким будет благоустройство улиц в 2020 году
Пешеходные дорожки vs парковки: в мэрии планируют, каким будет благоустройство улиц в 2020 году
Пешеходные дорожки vs парковки: в мэрии планируют, каким будет благоустройство улиц в 2020 году
Пешеходные дорожки vs парковки: в мэрии планируют, каким будет благоустройство улиц в 2020 году
Пешеходные дорожки vs парковки: в мэрии планируют, каким будет благоустройство улиц в 2020 году
Пешеходные дорожки vs парковки: в мэрии планируют, каким будет благоустройство улиц в 2020 году
Пешеходные дорожки vs парковки: в мэрии планируют, каким будет благоустройство улиц в 2020 году

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