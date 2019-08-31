Пешеходные дорожки vs парковки: в мэрии планируют, каким будет благоустройство улиц в 2020 году

Сотрудники мэрии инспектируют улицы, на которых в 2020 году будут проведены благоустроительные работы. В частности, накануне заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус провел обход по улице Елизаровых.





Вице-мэр остался недоволен отсутствием нормальной дорожки для пешеходов: существующая сейчас тропинка выходит прямо на перекресток. Не порадовали заммэра и торчащие трубы напротив магазина «Быстроном».





«Парковку у магазина мы планируем отсечь. В следующем году обустроим здесь пешеходную зону с выходом на остановку», — сказал Вячеслав Черноус.





По словам начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергея Аушева, такие рейды проводятся регулярно. Томичи могут высказать свои пожелания по благоустройству, обратившись в районные администрации.