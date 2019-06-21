Пешеходную зону для маломобильных томичей обустроят на улице Мокрушина

К осени пространство от ул. Мокрушина, 16 до ул. Мокрушина 20/3 планируют оборудовать пешеходной зоной с лестницами, тротуарами, поручнями и сходами. Также здесь восстановят асфальт, искусственные неровности, обустроят парковку и газон.





«Здесь находятся не только центр социального обслуживания населения, но и детский сад, и многоквартирные дома с сотнями жителей, — цитирует пресс-служба мэрии замначальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Наталья Цветкова. — Именно они активно участвовали в рейтинговом голосовании зимой, в обсуждении дизайн-проекта. Мэр Иван Кляйн ставит перед нами задачу – максимально учесть мнение самых разных томичей при создании нового облика территорий, чтобы каждому из них здесь было удобно».





Эксперт по «Доступной среде» Евгений Бурмистров отметил стремление мэрии создать комфортные условиях для разных горожан.