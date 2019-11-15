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15 ноября,
2019
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Новости

Пешехода сбили в Томском районе на темном участке пути

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Зональной Станции женщина погибла под колесами автомобиля. ДТП произошло на участке, на который неоднократно жаловались местные жители. 

Пешехода сбили в Томском районе на темном участке пути
Фото: УМВД России по Томской области

ДТП произошло в пятницу, 15 ноября, в 07.15 на улице Мелиоративной, 2/1 в поселке Зональная Станция Томского района.


«По предварительной информации, автомобиль Toyota Corolla под управлением 31-летнего мужчины-водителя наехал на пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия 43-летняя женщина-пешеход погибла», – говорится в сообщении.


Обстоятельства произошедшего выясняются.


По словам местных жителей, участок трассы, на котором произошла авария, не освещен.


«Там нет пешеходных зон, практически нет маршрутного сообщения (два рейса утром и два рейса вечером). Люди с детьми, которых ведут в школу или в сад, вынуждены идти пешком. Власти действий никаких не предпринимают. Писем было написано много, но получили только одни отписки», — прокомментировала ТВ2 Наталия Быкова.


В свою очередь Госавтоинспекция рекомендует надевать одежду со световозвращающими элементами. 

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