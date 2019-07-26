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Первый в Сибири центр изучения ГУЛАГа открылся в Томской области. Накануне глава департамента по культуре и туризму Томской области Павел Волк и директор музея истории ГУЛАГа Роман Романов подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве. Правда, пока планы центра неизвестны. Как и доподлинно неизвестно и то, как будет выстраиваться взаимодействие созданного центра с музеем «Следственная тюрьма НКВД».

Четкого плана работы у центра нет. Подготовить его планируется к концу 2019 года. Возможно, проект будет вынесен на общественное обсуждение.

Сейчас Краеведческий музей должен подготовить и согласовать свои предложения с Музеем истории ГУЛАГа. Естественно, мы их все будем рассматривать. Любое телодвижение в музейной деятельности требует денег. <...> Будет разрабатываться некая программа, которая нацелена на приближение Краеведческого музея к уровню современной подачи материала. Сколько это займет времени –сказать сложно. Потому что это процесс творческий, а мы никого не торопим. Поэтому мы ждем идей от музейных креативщиков. А моя задача в этом плане — обеспечить проект каким-то финансированием», — рассказал Павел Волк.

По его словам, область планирует привлечь финансирование из разных источников. Помимо бюджета региона, деньги на реализацию проекта может выделить Министерство культуры и различные фонды. Планируется, что концептуальная часть проекта будет готова к концу года.

«Мы все понимаем, что этот раздел нашего краеведения существенный и важный, — подчеркивает Павел Волк. — Он достаточно мало проработан, и здесь быстро ничего не сделаешь. Хотя, конечно, хотелось бы побыстрее. Чтобы в проект бюджета следующего года мы уже успели что-то заложить».

В свою очередь московский музей уже готов предоставить томскому оборудование для создания и просмотра фильмов с дополненной реальностью, документальных фильмов, а также для просмотра архивных видеоматериалов в стенах музея.

Сотрудничество с одной стороны — это обмен информацией, экспонатами, но соглашение — это переход на некий другой уровень. Оно является юридической основой, чтобы мы могли передавать экспонаты и в дальнейшем привлекать финансирование, определять какие-то направления, которые музей будет предлагать, — комментирует директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

При этом изучением истории репрессий в Сибири, поиском репрессивных людей уже давно занимается Томский мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД». В марте, когда в Томск приезжала рабочая группа, которая отвечает за реализацию госконцепции по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, планировалось, что центр создадут на базе музея НКВД.

«Чтобы сотрудники этого центра могли бы вести повседневную работу с посетителями по поиску информации в архивах, помогали восстанавливать историю семьи. Собственно то, чем занимается наш музей и сейчас. Просто у нас в настоящее время нет возможности из-за стесненности в площадях и малочисленности штата сотрудников эту работу осуществлять широко и всесторонне. А потребность в этом огромная...» — рассказывал ТВ2 руководитель музея «Следственная тюрьма НКВД» Василий Ханевич.

Также на заседании шла речь о возможности выкупа тех площадей, которые сейчас занимает музей. По словам Романа Романова, помочь с выкупом готов Фонд памяти, созданный при Музее истории ГУЛАГа.

«Была озвучена идея, чтобы все здание превратилось в музейный центр. Для этого нужна политическая воля и возможность договориться с другими собственниками здания. Руководство области высказало готовность быть не просто участниками, а вести этот процесс и переговоры. Будет создана рабочая группа, в которую войдут чиновники от города и области. Они будут договариваться о выкупе. Фонд памяти первый этап переговоров провел. Собственник выставил адекватную цену. Возможно, это будет совместное финансирование — Фонда памяти и города», — говорил Роман Романов в марте этого года.

Как уточнил начальник департамента по культуре Павел Волк, переговоры с собственником еще не окончены.

«Вопрос прорабатывается самым активным образом. Пока до каких-то конкретных решений дело не дошло, но они появятся тогда, когда уже начнутся финансовые движения. Мы с собственником находимся в постоянном контакте. Работа идет, поиск средств тоже идет, так что вопрос будет решен. Но снимая сразу возможные недоразумения, хочу сказать — собственник никаких резких телодвижений относительно этого помещения не делал, не делает и делать не собирается. Он абсолютно деликатно ждет, когда мы решим эту проблему. На продажу он ничего не выставляет. Если он начнет думать об этом, то первым, кто узнает, буду я», — подчеркнул Волк.

Сейчас все сводится к тому, что это у Краеведческого музея будут две структуры, которые занимаются изучением истории ГУЛАГа.

В задачах отдела Краеведческого музея «Следственная тюрьма НКВД» — создание мемориального музея. В этом помещении находилась тюрьма, и мы рассказываем о тематике томской вот этого места и про это. Это довольно узкая тема. А центр будет рассказывать о репрессиях в контексте всей области. У нас есть Колпашево, где Колпашевский Яр, Асино, где был филиал ТомскАсинЛаг, Нарым, Подгорная... Вы знаете, что мы поставили спектакль о восстании спецпереселенцев... Центр позволит делать проекты и работать там, где нет наших отделов и филиалов, — объясняет директор Краеведческого музея Святослав Перехожев.