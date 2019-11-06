Добрые новости
06 ноября,
2019
Новости

Первый рейс Томск – Фукуок вынуждено приземлился в Китае

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Первый рейс авиакомпании «Азур Эйр» из Томска на остров Фукуок (Вьетнам) совершил вынужденную посадку, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры по Томской области.

6 ноября 2019 года в 5.15 пилот воздушного судна Боинг 757-200 совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Китая. Причина — сработал один из датчиков технической неисправности. На борту находились семь членов экипажа и 241 пассажир.


В настоящее время пассажиры в аэропорту ожидают прибытия резервного воздушного судна, которым авиакомпания планирует отправить их к месту назначения.


Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и контролирует соблюдение прав пассажиров.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.