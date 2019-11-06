Первый рейс Томск – Фукуок вынуждено приземлился в Китае

Первый рейс авиакомпании «Азур Эйр» из Томска на остров Фукуок (Вьетнам) совершил вынужденную посадку, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры по Томской области.

6 ноября 2019 года в 5.15 пилот воздушного судна Боинг 757-200 совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Китая. Причина — сработал один из датчиков технической неисправности. На борту находились семь членов экипажа и 241 пассажир.





В настоящее время пассажиры в аэропорту ожидают прибытия резервного воздушного судна, которым авиакомпания планирует отправить их к месту назначения.





Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и контролирует соблюдение прав пассажиров.