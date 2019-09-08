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08 сентября,
2019
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Новости

Первый фестиваль деревянного зодчества прошел в Томске. Фото

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В рамках празднования Дня томича прошел первый фестиваль деревянного зодчества. Гости фестиваля могли узнать интересные факты из истории Томска, людях, которые проживали в профессорской слободе — на улице Дзержинского, а также поучаствовать в различных мастер-классах.

Первый фестиваль деревянного зодчества прошел в Томске. Фото

«В рамках фестиваля деревянного зодчества мы подготовили мастер-класс по покраске наличников. То есть мы взяли наличники с деревянного дома, который сейчас восстанавливаем, и прямо здесь, в режиме реального времени надеемся привести его в то состояние, в котором он будет после ремонта. То есть каждый человек может приехать и покрасить. Но, естественно, под нашим контролем», — рассказал журналисту ТВ2 организатор фестиваля Андрей Иванов.


По его словам, идея подобного фестиваля родилась в 2017 году, когда в городе прошел первый  «ТОМск Сойер Фест», в ходе которого волонтеры отреставрировали фасад деревянного дома. На сегодняшнем фестивале «Томск Сойеры» показали, какие работы выполняют сейчас.

Первый фестиваль деревянного зодчества прошел в Томске. Фото

Одним из центральных событий фестиваля стал художественный пленэр с участием учеников художественных школ, которые прямо на месте рисуют пейзажи с изображением исторических зданий. В конкурсе принимают участие свыше 50 подростков от 10-16 лет. 


Также пришедшие могли принять участие в изготовлении пряников, поделок из глины, понаблюдать за изготовлением изделий из дерева и поделок из бересты. 


Фестиваль проходит с 12 до 18 часов на улице Дзержинского.

Первый фестиваль деревянного зодчества прошел в Томске. Фото
Первый фестиваль деревянного зодчества прошел в Томске. Фото
Первый фестиваль деревянного зодчества прошел в Томске. Фото
Первый фестиваль деревянного зодчества прошел в Томске. Фото
Первый фестиваль деревянного зодчества прошел в Томске. Фото
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