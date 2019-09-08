Первый фестиваль деревянного зодчества прошел в Томске. Фото

В рамках празднования Дня томича прошел первый фестиваль деревянного зодчества. Гости фестиваля могли узнать интересные факты из истории Томска, людях, которые проживали в профессорской слободе — на улице Дзержинского, а также поучаствовать в различных мастер-классах.

«В рамках фестиваля деревянного зодчества мы подготовили мастер-класс по покраске наличников. То есть мы взяли наличники с деревянного дома, который сейчас восстанавливаем, и прямо здесь, в режиме реального времени надеемся привести его в то состояние, в котором он будет после ремонта. То есть каждый человек может приехать и покрасить. Но, естественно, под нашим контролем», — рассказал журналисту ТВ2 организатор фестиваля Андрей Иванов.





По его словам, идея подобного фестиваля родилась в 2017 году, когда в городе прошел первый «ТОМск Сойер Фест», в ходе которого волонтеры отреставрировали фасад деревянного дома. На сегодняшнем фестивале «Томск Сойеры» показали, какие работы выполняют сейчас.