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10 октября,
2019
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Первое «сНежное шоу» Славы Полунина собрало аншлаг в Томске

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Томском областном театре драмы стартовало легендарное «сНежное шоу» Славы Полунина.


Шоу, которое уже более 25 лет странствует по миру, впервые посетило Томск, чтобы окутать зрителей снежной нежностью, дать погрузиться в атмосферу сказки и снова почувствовать себя ребенком.

Первое «сНежное шоу» Славы Полунина собрало аншлаг в Томске
Фото: предоставлены организаторами шоу

В шоу каждый найдет что-то свое. Для кого-то оно станет лирическим воспоминанием о детстве, а для кого-то – пронзительным рассказом об одиночестве. Кто-то будет от души смеяться над нелепым желтым человечком в лохматых красных тапочках.


А у кого-то будут наворачиваться слезы от щемящей трепетности маленького человека в бездонной синеве Вселенной. И любовь, словно паутина, окутает каждого в зале и заставит радоваться до слез, встанет комком в горле, вызовет желание наклониться и взять на память кусочек «нежного» снега, взорвется восторгом в финале, не даст забыть и еще долго будет будоражить странными чудесными воспоминаниями.

фото предоставлены организаторами шоу
фото предоставлены организаторами шоу
Фото: A.Lopez

Неизвестно, кто получит большее удовольствие, когда в конце шоу огромные воздушные шары полетят в зал. Взрослые на несколько мгновений снова станут детьми, а дети с наслаждением и азартом будут лепить из бумажного снега снежки, не желая уходить.


Эта снежная сказка рассказывает о простых чувствах: о маленьком человеке, который противостоит большому миру, о ребенке, который остается жить в каждом из нас в любом возрасте. Кто-то приходит на такое шоу для того, чтобы просто насладиться зрелищем, кто-то старается найти смысл и разобраться в собственных чувствах. И тем, и другим Полунин, как волшебник, исполняет желаемое.

Первое «сНежное шоу» Славы Полунина собрало аншлаг в Томске
Фото: предоставлены организаторами шоу

Клоуны в «сНежном шоу» не ограничиваются рамками сцены. Они активно выходят в зал и даже бегают по спинкам кресел. Такое взаимодействие позволяет публике буквально с первых минут оказаться как бы внутри представления и стать его частью.


Напоминаем, что шоу проходит с 9 по 13 октября в Томске.


Билеты продаются на главном сайте шоу SLAVASNOWSHOW.RU, в кассах Томского областного театра драмы.

Заказ билетов ежедневно с 11:00 до 20:00 по телефону: 8 800 777 50 47


Наличие билета для ребенка обязательно!

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