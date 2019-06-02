Перевозчиков в течение года не будут штрафовать из-за отсутствия онлайн-касс

До 1 июля 2020 года собственников автотранспорта не будут наказывать, если они не установят онлайн кассы в автобусах. Ранее перевозчики критиковали законопроект, обязывающий устанавливать их контрольно-кассовую технику.

В Госдуме приняли поправки по закону об ответственности за неустановление кассовой технике в транспорте. Об этом в своем аккаунте в Instagram написал депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов.







Ранее сообщалось, что по новому законодательству предприниматели должны передавать данные о покупках в налоговую службу в режиме реального времени. С 1 июля 2017 года онлайн-кассы были установлены в крупных магазинах, с 1 июля 2018 года на онлайн-кассы перешел малый и средний бизнес. А в этом году ККТ должны установить в маршрутках.



«С 1 июля 2019 года водители или кондукторы при осуществлении расчетов за проезд в общественном транспорте обязаны применять контрольно-кассовую технику вне зависимости от способа оплаты (наличными или в безналичном порядке). Внедрение ККТ в салоне автобуса, особенно выполняющего городские и пригородные перевозки, где в «часы пик» значительная сменяемость пассажиров, повлечет дополнительное время на расчет за проезд. Увеличатся простои автобусов на остановочных пунктах. Внедрение ККТ повлияет на уровень тарифов на проезд, а также финансовое состояние граждан, пользующихся услугами общественного транспорта. Все это скажется и на безопасности перевозок. Принимаемые законы не согласуются также с местными условиями, так как разработчики ФЗ не учли, что не во всех населенных пунктах на территории РФ есть интернет», — говорил ранее президент томского автотранспортного союза Иван Бубеннов.





Перевозчики написали обращение к президенту. Они подчеркивали, что в Томской области в 547 поселениях из 570 затруднен или отсутствует доступ в интернет, поэтому автобус может начать движение в населенном пункте, где должна применяться ККТ, а затем 80% маршрута будет пролегать по местности, где применять ККТ не представляется возможным.

