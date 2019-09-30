Перед визитом генпрокурора в Красноярск благоустроили город, где живет его одноклассница

Местные власти благоустроили город Уяр Красноярского края перед частным визитом генерального прокурора России Юрия Чайки. На эти цели было выделено из бюджета края 8 млн рублей, пишет «Сибирь.Реалии».





В Уяр Чайка приехал в гости к своей однокласснице. Они оба родились и выросли в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края, вместе учились в школе и с тех пор не виделись. Их встреча продолжалась два часа.





В течение двух недель до этого местные власти заасфальтировали путь до дома знакомой Чайки, несколько центральных улиц, а также дорогу от федеральной трассы до города. Также было отремонтировано здание городской прокуратуры и благоустроена территория вокруг него.