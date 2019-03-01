Перед паводком «Томскводоканал» подготовит сети на Черемошниках и Московском тракте

Специалисты ООО «Томскводоканал» проводят аудит канализационных сетей, готовясь к весеннему паводку. Особое внимание уделяется районам города, которые наиболее подвержены подтоплению: микрорайон Черемошники, Московский тракт и прилегающие к ним территории. Работники уже прочистили и промыли самые проблемные участки общей протяженностью более 1,3 километра. Об этом сообщает пресс-служба организации.

На сетях в центральной части города основной причиной возникновения засоров становится асфальт. Весной стартует новый этап городских дорожных работ, а система водоотведения все еще переполнена строительным мусором с прошлого сезона: вымыть его из сетей крайне затруднительно.





«На участках, расположенных в непосредственной близости от предприятий пищевой промышленности и общественного питания, источником проблемы становятся жировые отложения. Далеко не все рестораны и кафе устанавливают обязательные для использования центральной канализации жироуловители. В итоге жир значительно снижает пропускную способность канализационных труб, «цементирует» весь твердый мусор, приводит к серьезным засорам на сетях. Эта проблема также характерна и для крупных жилых массивов. Основной причиной возникновения засоров в период паводка становятся вскрытые предприятиями, торговыми точками и жителями колодцы для отвода талых вод. Вместе с водой в линии попадает весь поверхностный мусор, что усиливает и без того двойную нагрузку на сети бытовой канализации в период паводка. Каждую весну специалисты компании пытаются минимизировать вмешательство в работу системы водоотведения города: герметизируют крышки колодцев, ликвидируют самовольные врезки в канализацию», — говорится в сообщении.





Весной, когда сети водоотведения и насосные станции работают в режиме постоянных перегрузок, крайне важно использовать канализационную систему по назначению. «Томскводоканал» призывает горожан и предпринимателей не спускать мусор и продукты питания в систему водоотведения, а также не вскрывать колодцы для отвода талых вод. Открытые колодцы не только гарантия засора ниже по линии, но и опасные ловушки.