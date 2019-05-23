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23 мая,
2019
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Перед летним ремонтом в Томске предстоит закрыть 60 раскопок прошлых лет

ТВ2
ТВ2
22 минуты назад

Срок до конца мая поставил мэр Иван Кляйн ресурсоснабжающим компаниям для ликвидации раскопок.


Также мэр поручил сотрудникам департамента дорожной деятельности и «Санитарной милиции» усилят контроль за качеством ликвидации раскопок и соблюдению сроков.

«Это вопрос не только эстетики города, но и безопасности томичей. И я требую от ресурсоснабжающих компаний отнестись к нему со всей серьезностью. В противном случае будем штрафовать», — подчеркнул градоначальник.

По информации департамента дорожной деятельности и благоустройства, сейчас в работе у компаний находятся 58 раскопок, которые создавались в аварийном режиме зимой и в предыдущие годы. По регламенту проведения работ, компании, производившие раскопки, обязаны полностью восстановить благоустройство – уложить асфальт, восстановить тротуары, бордюры и газоны.

Перед летним ремонтом в Томске предстоит закрыть 60 раскопок прошлых лет

В мэрии отмечают, что по ст. 8.10 ч. 2 КоАП Томской области, нарушение правил благоустройства территории при проведении земляных работ может наказываться штрафом от 100 до 200 тысяч рублей. А чтобы вести земляные работы на территории Томска, нужно иметь соответствующее разрешение от департамента дорожной деятельности. 

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