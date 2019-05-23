Перед летним ремонтом в Томске предстоит закрыть 60 раскопок прошлых лет

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Срок до конца мая поставил мэр Иван Кляйн ресурсоснабжающим компаниям для ликвидации раскопок.

Также мэр поручил сотрудникам департамента дорожной деятельности и «Санитарной милиции» усилят контроль за качеством ликвидации раскопок и соблюдению сроков.

«Это вопрос не только эстетики города, но и безопасности томичей. И я требую от ресурсоснабжающих компаний отнестись к нему со всей серьезностью. В противном случае будем штрафовать», — подчеркнул градоначальник.

По информации департамента дорожной деятельности и благоустройства, сейчас в работе у компаний находятся 58 раскопок, которые создавались в аварийном режиме зимой и в предыдущие годы. По регламенту проведения работ, компании, производившие раскопки, обязаны полностью восстановить благоустройство – уложить асфальт, восстановить тротуары, бордюры и газоны.