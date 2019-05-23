Перед летним ремонтом в Томске предстоит закрыть 60 раскопок прошлых лет

Срок до конца мая поставил мэр Иван Кляйн ресурсоснабжающим компаниям для ликвидации раскопок.
Также мэр поручил сотрудникам департамента дорожной деятельности и «Санитарной милиции» усилят контроль за качеством ликвидации раскопок и соблюдению сроков.
«Это вопрос не только эстетики города, но и безопасности томичей. И я требую от ресурсоснабжающих компаний отнестись к нему со всей серьезностью. В противном случае будем штрафовать», — подчеркнул градоначальник.
По информации департамента дорожной деятельности и благоустройства, сейчас в работе у компаний находятся 58 раскопок, которые создавались в аварийном режиме зимой и в предыдущие годы. По регламенту проведения работ, компании, производившие раскопки, обязаны полностью восстановить благоустройство – уложить асфальт, восстановить тротуары, бордюры и газоны.
В мэрии отмечают, что по ст. 8.10 ч. 2 КоАП Томской области, нарушение правил благоустройства территории при проведении земляных работ может наказываться штрафом от 100 до 200 тысяч рублей. А чтобы вести земляные работы на территории Томска, нужно иметь соответствующее разрешение от департамента дорожной деятельности.