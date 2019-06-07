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07 июня,
2019
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Новости

Пенсионерке из Томска вернули переплату по налогам после обращения к омбудсмену

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Уполномоченный по правам человека в Томской области помогла пенсионерке добиться перерасчета налогов и возвращения переплаты, сообщает пресс-служба омбудсмена. У пожилой женщины образовалась задолженность за недвижимость и транспорт, которых не было.

Пенсионерке из Томска вернули переплату по налогам после обращения к омбудсмену

В апреле 2019 года к уполномоченному Елене Карташовой обратилась пенсионерка. Женщина рассказала омбудсмену, что ее банковский счет арестовали за долг по налогу за несуществующую недвижимость и транспортное средство. 

Откуда они берут все это, я не понимаю, — цитирует аппарат уполномоченного обращение пенсионерки. — Меня гоняют от судебного пристава в налоговую, а из налоговой к судебному приставу, затем отправляют в Росреестр. Реакции на мои обращения никакой… Помогите, пожалуйста, у меня нет денег на суды и на адвоката.

Аппарат омбудсмена Елены Карташовой изучил предоставленный пенсионеркой документы, нашел в них расхождения и предложил налоговой проверить документы. Налоговый орган исправил ошибки в документации, провел перерасчет и вернул пожилой женщине переплату. 


«К сожалению, не каждый чиновник готов тратить время и силы на то, чтобы разобраться в проблеме гражданина, — пишет пресс-служба омбудсмена. — Вмешательство уполномоченного по правам человека помогло пенсионерке прекратить хождения по инстанциям и добиться уменьшения суммы обязательных платежей на несколько тысяч рублей. Также судебным приставом были приняты меры по отмене ареста, наложенного на банковский счет заявительницы». 

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