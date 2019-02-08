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08 февраля,
2019
Новости

Пенсионерка погибла при пожаре в жилом доме в Асине

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Пожар в одноэтажном жилом доме с дощатой верандой произошел в городе Асино ночью, 8 февраля. Как рассказал ТВ2 источник в оперативных службах области, на месте происшествия пожарные нашли тело женщины 1949 года рождения.


По информации пресс-службы областного управления МЧС, сообщение о возгорании в доме в переулке Проходной поступило в дежурную часть в 01.50.


«В результате пожара сгорела крыша дома, имеются прогары в потолочном перекрытии, внутри обгорели стены, вещи. Сгорели крытый двор, веранда, баня и дровяник. Площадь пожара составила 113 квадратных метров», — говорится в сообщении.


Пожарные ликвидировали возгорание в 05.05. В настоящее время причина пожара устанавливается. На месте работали две единицы техники и 10 человек.

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