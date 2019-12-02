Пени за налоги, повышение тарифов: что изменится в жизни томичей с 1 декабря

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С 1 декабря в России вступают в силу ряд новых правил. Они будут касаться налогов, новых тарифов на электроэнергию и некоторых лекарственных препаратов. Подробнее об этих изменениях — в материале ТВ2.

Налог на квартиру, машину и землю

2 декабря томичи должны будут заплатить имущественные налоги. С 3 декабря налогоплательщикам начнут начисляться пени за просроченную оплату. Заплатить налоги сейчас можно удаленно с помощью различных сервисов, но многие идут в ФНС.

Письма от налоговой не получат собственники жилья с площадью дома до 50 квадратных метров, квартиры до 20 квадратных метров и комнаты до 10 квадратных метров. Также налоги на имущество не будут платить льготники: пенсионеры, герои России и Советского Союза, инвалиды I и II групп, участники Великой Отечественной войны, люди, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, военнослужащие и другие.

Оплатить налог можно с помощью нанесенного на него QR-кода или через личный кабинет на сайте ФНС.

Незаконный оборот лекарств

с 1 декабря серьезно ужесточат наказание за реализацию таких лекарств, как тапентадол (опиоидный анальгетик), тропикамид (средство для расширения зрачка) и прегабалин (противосудорожное лекарство). Эти препараты продаются в аптеках строго по рецепту и входят в список жизненно необходимых. За нарушение оборота этих лекарств грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Новые тарифы на электроэнергию

Новые тарифы на электроэнергию вступят в силу, но будут действовать с 2020 года. Стоимость будут устанавливать в регионах самостоятельно. Вопросы о тарифах в Томской области будут обсуждать 4 декабря. Список тарифов на электроэнергию, которые действуют до 31 декабря, для жителей Томской области доступен по ссылке.

Напомним, с 1 июля тариф на электроэнергию для потребителей, чье жилье оборудовано стационарными электроплитами, вырос на 2,5 % – с 2,39 рубля до 2,45 рубля за киловатт/час, для остальных потребителей – на 2,3 %, с 3,42 рубля до 3,5 рубля за киловатт/час.

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