Добрые новости
02 декабря,
2019
3
фото
Новости

Пени за налоги, повышение тарифов: что изменится в жизни томичей с 1 декабря

ТВ2
ТВ2
9 часов назад

С 1 декабря в России вступают в силу ряд новых правил. Они будут касаться налогов, новых тарифов на электроэнергию и некоторых лекарственных препаратов. Подробнее об этих изменениях — в материале ТВ2.

Налог на квартиру, машину и землю

2 декабря томичи должны будут заплатить имущественные налоги. С 3 декабря налогоплательщикам начнут начисляться пени за просроченную оплату. Заплатить налоги сейчас можно удаленно с помощью различных сервисов, но многие идут в ФНС. 

Мобильное приложение ФНС
Мобильное приложение ФНС

Письма от налоговой не получат собственники жилья с площадью дома до 50 квадратных метров, квартиры до 20 квадратных метров и комнаты до 10 квадратных метров. Также налоги на имущество не будут платить льготники: пенсионеры, герои России и Советского Союза, инвалиды I и II групп, участники Великой Отечественной войны, люди, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, военнослужащие и другие.


Оплатить налог можно с помощью нанесенного на него QR-кода или через личный кабинет на сайте ФНС.

Незаконный оборот лекарств 

Пени за налоги, повышение тарифов: что изменится в жизни томичей с 1 декабря

с 1 декабря серьезно ужесточат наказание за реализацию таких лекарств, как тапентадол (опиоидный анальгетик), тропикамид (средство для расширения зрачка) и прегабалин (противосудорожное лекарство). Эти препараты продаются в аптеках строго по рецепту и входят в список жизненно необходимых. За нарушение оборота этих лекарств грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей. 

Новые тарифы на электроэнергию

Новые тарифы на электроэнергию вступят в силу, но будут действовать с 2020 года. Стоимость будут устанавливать в регионах самостоятельно. Вопросы о тарифах в Томской области будут обсуждать 4 декабря. Список тарифов на электроэнергию, которые действуют до 31 декабря, для жителей Томской области доступен по ссылке.

Пени за налоги, повышение тарифов: что изменится в жизни томичей с 1 декабря

Напомним, с 1 июля тариф на электроэнергию для потребителей, чье жилье оборудовано стационарными электроплитами, вырос на 2,5 % – с 2,39 рубля до 2,45 рубля за киловатт/час, для остальных потребителей – на 2,3 %, с 3,42 рубля до 3,5 рубля за киловатт/час.

Маркировка шин и духов

С 1 декабря духи, шины, некоторые предметы одежды и фотоаппараты должны будут маркироваться. С 2019 года в России действует специальный порядок маркировки товаров. На продукцию наносят специальный уникальный код. С помощью кода отслеживают движение товара – от производства или импорта до розничного покупателя. Это делают через систему, аналогичную ЕГАИС по обороту алкоголя. Маркировка нужна, чтобы защитить покупателей от подделок.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.