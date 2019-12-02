Пени за налоги, повышение тарифов: что изменится в жизни томичей с 1 декабря
С 1 декабря в России вступают в силу ряд новых правил. Они будут касаться налогов, новых тарифов на электроэнергию и некоторых лекарственных препаратов. Подробнее об этих изменениях — в материале ТВ2.
Налог на квартиру, машину и землю
2 декабря томичи должны будут заплатить имущественные налоги. С 3 декабря налогоплательщикам начнут начисляться пени за просроченную оплату. Заплатить налоги сейчас можно удаленно с помощью различных сервисов, но многие идут в ФНС.
Письма от налоговой не получат собственники жилья с площадью дома до 50 квадратных метров, квартиры до 20 квадратных метров и комнаты до 10 квадратных метров. Также налоги на имущество не будут платить льготники: пенсионеры, герои России и Советского Союза, инвалиды I и II групп, участники Великой Отечественной войны, люди, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, военнослужащие и другие.
Оплатить налог можно с помощью нанесенного на него QR-кода или через личный кабинет на сайте ФНС.
Незаконный оборот лекарств
с 1 декабря серьезно ужесточат наказание за реализацию таких лекарств, как тапентадол (опиоидный анальгетик), тропикамид (средство для расширения зрачка) и прегабалин (противосудорожное лекарство). Эти препараты продаются в аптеках строго по рецепту и входят в список жизненно необходимых. За нарушение оборота этих лекарств грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.
Новые тарифы на электроэнергию
Новые тарифы на электроэнергию вступят в силу, но будут действовать с 2020 года. Стоимость будут устанавливать в регионах самостоятельно. Вопросы о тарифах в Томской области будут обсуждать 4 декабря. Список тарифов на электроэнергию, которые действуют до 31 декабря, для жителей Томской области доступен по ссылке.
Напомним, с 1 июля тариф на электроэнергию для потребителей, чье жилье оборудовано стационарными электроплитами, вырос на 2,5 % – с 2,39 рубля до 2,45 рубля за киловатт/час, для остальных потребителей – на 2,3 %, с 3,42 рубля до 3,5 рубля за киловатт/час.
Маркировка шин и духов
С 1 декабря духи, шины, некоторые предметы одежды и фотоаппараты должны будут маркироваться. С 2019 года в России действует специальный порядок маркировки товаров. На продукцию наносят специальный уникальный код. С помощью кода отслеживают движение товара – от производства или импорта до розничного покупателя. Это делают через систему, аналогичную ЕГАИС по обороту алкоголя. Маркировка нужна, чтобы защитить покупателей от подделок.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
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