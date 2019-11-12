Пелых и Колосов в эфире! ТВ2 запускает «Успеваем» в новом формате

Почти пять лет прошло с того момента, когда телекомпания ТВ2 была отключена от эфира. И теперь они возвращаются! Бывшие ведущие «Успеваем» Наталья Пелых и Алексей Колосов снова планируют выйти в эфир. Каждую неделю на YouTube-канале ТВ2.





Из новостей: у этой пары появится соведущий – оператор и фотограф Агентства новостей ТВ2 Александр Сакалов.