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12 ноября,
2019
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Пелых и Колосов в эфире! ТВ2 запускает «Успеваем» в новом формате

ТВ2
ТВ2
50 минут назад

Почти пять лет прошло с того момента, когда телекомпания ТВ2 была отключена от эфира. И теперь они возвращаются! Бывшие ведущие «Успеваем» Наталья Пелых и Алексей Колосов снова планируют выйти в эфир. Каждую неделю на YouTube-канале ТВ2.


Из новостей: у этой пары появится соведущий – оператор и фотограф Агентства новостей ТВ2 Александр Сакалов. 

Эфир с тех пор изменился, поэтому мы выходим в новом формате. Мы часто собираемся вместе и любим поговорить. На наших встречах мы будем обсуждать новости Томска и городские события, — рассказал ТВ2 Алексей Колосов. 

Программе «Успеваем» в этом году исполнилось бы 24 года. В ноябре 1995 года телезрители телекомпании ТВ2 первый раз услышали «С добрым утром». За это время в студии телеканала побывали четыре тысячи гостей, в эфир вышло около восьми тысяч сюжетов, а фразу «С добрым утром» ведущие произнесли, как минимум, 10 тысяч раз. Целые поколения томичей выросли, просыпаясь утром под любимую программу.

В честь дня рождения «Успеваем» 7 ноября бывшие ведущие – Наталья Пелых и Алексей Колосов – провели эфир на нашей площадке в Instagram и решили продолжить программу, но уже в новом формате. Премьера совсем скоро. Следите за нашими анонсами.


И еще: новому выпуску нужно придумать название. Ваши варианты пишите в комментариях под пилотным роликом на YouTube.

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