Педагогу Наталье Кошкиной нужна ваша помощь

Вот что рассказала ТВ2 о маме ее дочь Наталья Звонова.

Наталья Кошкина родилась в 1963 году, имеет троих детей: Михаила, Николая и Наталью. В жизни так сложилось, что она поднимала всех троих на учительскую зарплату. Отучившись в ТГПУ, по распределению попала в деревню Халдеево. Далее устроилась преподавателем в 51-ю школу. Всю жизнь посвятила преподаванию русского и литературы. Общий стаж – 33 года. При классном руководстве всегда давала личный номер телефона родителям, чтобы они обращались в любое время по любым вопросам. Свои личные отпуска посвящала поездкам с детьми по экскурсиям. После очередной поездки почувствовала, что стало тяжело дышать. Обратилась к ЛОРу. Врач оказался очень внимательным и порекомендовал пройти МРТ. МРТ показала образование в левой височной части. В НИИ онкологии на Савиных подтвердили наличие образования, которое было рекомендовано удалить. В 2010 году была проведена операция. Далее на протяжении 8 лет ежегодно Наталья Кошкина проходила контрольное обследование (МРТ КТ), за исключением 2016 года. Каждое обследование НИИ онкологии не выявляло изменений. Врачи говорили - без динамики. В 2018 году стала чувствовать себя хуже. Заметила изменения в своем внешнем виде. Решила обратиться в НИИ онкологии. В апреле 2018 года провели МРТ. Сказали - без динамики. Но лицо стало меняться, стало плохо слышать левое ухо. Далее по совету знакомых Наталья обратилась в клинику «Движение». Там посоветовали сделать независимую МРТ в другом месте. Согласно независимому заключению, в голове обнаружили большую опухоль и посоветовали обратиться в НИИ Савиных с повторным обследованием. В Савиных, когда выяснилось, что опухоль огромная в голове, сказали, что оборудования для операции нет и нужно ехать в НИИ Бурденко в Москву. Там, взяв необходимые анализы, педагога из Томска прооперировали. Врачи сказали, что удалили максимально возможную часть образования и что опухоль обвила сонную артерию. В начале октября 2019 года стало резко ухудшаться зрение правого глаза. Врачи установили, что менингиома через пазухи и сосуды начала двигаться и поражать правую сторону головы. Теперь нужна новая операция в НИИ Бурденко, которая будет стоить от 600 тысяч рублей до миллиона. В данный момент родные и близкие занимаются сбором средств. Также ученики и родители, которые хорошо знают педагога Наталью Викторовну Кошкину, начали сбор средств своими силами и отправлять дочери Наталье Звоновой. Ее телефон – 8-952-890-6607. Номер карты в Сбербанке: 5469640012112476.