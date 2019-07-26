Пчелы массово гибнут в ряде районов Томской области

Пчелы массово гибнут в Томской области. Сообщения о смерти насекомых поступают из Зырянского, Томского, Шегарского и других районов, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

«Не исключено, что причиной гибели действительно могли послужить применяемые сельхозпроизводителями пестициды и агрохимикаты. Тем более, ни для кого ни секрет, что в настоящее время массово продолжается обработка посевов против сорняков, вредителей и болезней», — комментирует врио руководителя управления Вадим Чиркин.





Он отметил, что сейчас нет структуры, которая бы полностью контролировала безопасное применение пестицидов и агрохимитов на территории России. До 2011 года этим занимался Россельхознадзор, однако позже ведомство лишили этих полномочий.





«Ранее на территории Томской области выявлялись многочисленные факты нарушения требований хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов. Особую настороженность вызывала химическая продукция для обработки урожая из Китая, заброшенные склады с подобного рода отходами», — отмечает Чиркин.





Он советует хозяйствам за три дня извещать владельцев пасек о планируемой химобработке растений. Владельцы пасек, получив извещение о предстоящих обработках пестицидами, должны вывезти пчел на расстояние не менее 5-7 км от обрабатываемых полей, а если это сделать невозможно, то следует провести изоляцию ульев: закрыть леток сеткой, в кормушку налить сироп, поставить воду.







«В тоже время, однозначно нельзя во всем обвинять нерадивых сельхозпользователей. Массовая гибель пчел, может возникнуть и по иным обстоятельствам, например, из-за инфекционных или инвазионных заболеваний, неправильного применения лекарственных препаратов. Поэтому в случае гибели пчел необходимо обратиться к специалистам государственной ветеринарной службы по месту жительства, которые отберут необходимый материал для исследования», — отмечает Чиркин.





Случаи массовой гибели пчел были зафиксированы в Татарстане, Мордовии, Алтайском крае, а также в Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской и других областях. Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей.





Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев попросил Генпрокуратуру провести проверку по факту гибели пчел и использования контрафактной продукции и поддельных химикатов.







В 2017 году в Томской области уже фиксировали массовую гибель пчел. Тогда пчеловоды связывали ее с обработкой лесов от шелкопряда.





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