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01 ноября,
2019
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Пассажиры автобуса, пострадавшие в ДТП, могут получить до 2 млн рублей

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Пассажиры автобуса, пострадавшие в ДТП, могут рассчитывать на страховые выплаты до двух миллионов рублей, сообщает пресс-служба Всероссийского союза страховщиков. Размеры выплат зависят от вида травмы и степени ее сложности.

Пассажиры автобуса, пострадавшие в ДТП, могут получить до 2 млн рублей
Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

Чтобы получить страховые выплаты, потерпевшие пассажиры автобуса должны написать заявление в страховую компанию и предоставить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности.


Размер страхового возмещения пострадавших рассчитывается в соответствии с таблицей выплат. Например, за перелом бедра положена выплата 80-300 тысяч рублей, за переломы конечностей — от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы, при этом минимальная травма — ушибы или ссадины – оценивается в тысячу рублей.

Напомним, ДТП произошло на перекрестке проспекта Мира с улицей 79 Гвардейской дивизии, где столкнулись три транспортных средства: автомобиль «Урал», маршрутный автобус ПАЗ и автомобиль Nissan. По информации УМВД, пожарный «Урал» перед аварией с автобусом в Томске шел с сиреной. Изначально сообщалось о 12 пострадавших, затем их количество увеличилось до 16. Пять человек, пострадавших в ДТП, остаются в больницах Томска.


По факту ДТП СКР начал проверку.

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