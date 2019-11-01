Пассажиры автобуса, пострадавшие в ДТП, могут получить до 2 млн рублей

Пассажиры автобуса, пострадавшие в ДТП, могут рассчитывать на страховые выплаты до двух миллионов рублей, сообщает пресс-служба Всероссийского союза страховщиков. Размеры выплат зависят от вида травмы и степени ее сложности.

Чтобы получить страховые выплаты, потерпевшие пассажиры автобуса должны написать заявление в страховую компанию и предоставить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности.





Размер страхового возмещения пострадавших рассчитывается в соответствии с таблицей выплат. Например, за перелом бедра положена выплата 80-300 тысяч рублей, за переломы конечностей — от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы, при этом минимальная травма — ушибы или ссадины – оценивается в тысячу рублей.