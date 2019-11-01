Пассажиры автобуса, пострадавшие в ДТП, могут получить до 2 млн рублей
Пассажиры автобуса, пострадавшие в ДТП, могут рассчитывать на страховые выплаты до двух миллионов рублей, сообщает пресс-служба Всероссийского союза страховщиков. Размеры выплат зависят от вида травмы и степени ее сложности.
Чтобы получить страховые выплаты, потерпевшие пассажиры автобуса должны написать заявление в страховую компанию и предоставить следующие документы: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности.
Размер страхового возмещения пострадавших рассчитывается в соответствии с таблицей выплат. Например, за перелом бедра положена выплата 80-300 тысяч рублей, за переломы конечностей — от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы, при этом минимальная травма — ушибы или ссадины – оценивается в тысячу рублей.
Напомним, ДТП произошло на перекрестке проспекта Мира с улицей 79 Гвардейской дивизии, где столкнулись три транспортных средства: автомобиль «Урал», маршрутный автобус ПАЗ и автомобиль Nissan. По информации УМВД, пожарный «Урал» перед аварией с автобусом в Томске шел с сиреной. Изначально сообщалось о 12 пострадавших, затем их количество увеличилось до 16. Пять человек, пострадавших в ДТП, остаются в больницах Томска.
По факту ДТП СКР начал проверку.
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