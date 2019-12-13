«Пассаж Второва» отремонтируют в Томске в 2020 году

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин распорядился предусмотреть 95 миллионов рублей в региональном бюджете 2020 года на ремонт здания, известного как «Пассаж Второва». Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Конкурсные процедуры по определению подрядчиков для ремонта фасада и крыши по распоряжению губернатора должны пройти уже в начале нового года.





«Объем работ на «Пассаже Второва» немаленький. Разделив его, мы выиграем в качестве и во времени, — приводятся слова губернатора Сергея Жвачкина. — В апреле планируем начать ремонт кровли, а в мае, с наступлением теплого времени года, ремонт фасада».





Строителям предстоит полностью заменить стропильную систему и покрытия крыши с обрешеткой. Помимо этого, реставраторы приведут в порядок лепнину старинного здания: штурвал с крыльями, увитыми лентами, а также стилизованный растительный орнамент, ионику, змей, обвивающих жезл Гермеса, и другие элементы. Утраченные элементы декора будут воссозданы.

Отмечается, что проектно-сметная документация для капитального ремонта «Пассажа Второва» уже прошла историко-культурную экспертизу и ее согласовал комитет по охране объектов культурного наследия Томской области.





Добавим, до революции здесь располагались магазин и первая благоустроенная городская гостиница «Европа», затем Дворец труда, театральная студия, кинотеатр, в последние годы помещения занимают органы государственной власти, областная библиотека имени Пушкина, торговый центр и другие организации.