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18 мая,
2019
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Паромная переправа в Колпашеве не работает из-за погоды

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В городе Колпашево не работает паром из-за сильных порывов ветра. Из-за непогоды обесточены некоторые районы города. Аварийное отключение электричества связано со шквалистым ветром. Проводятся восстановительные работы.

Паромная переправа в Колпашеве не работает из-за погоды

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, сильными порывами ветра возможны перебои в работе паромной переправы через р. Обь в районе г. Колпашево. Из-за сильного вала на реке с 12.00 движение теплоходов на маршруте НГСС — Озерное временно приостановлено», — говорится на официальном сайте районной администрации.


Специалисты районной администрации просят жителей и гостей Колпашево заранее планировать поездки. 

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