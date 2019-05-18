Паромная переправа в Колпашеве не работает из-за погоды

В городе Колпашево не работает паром из-за сильных порывов ветра. Из-за непогоды обесточены некоторые районы города. Аварийное отключение электричества связано со шквалистым ветром. Проводятся восстановительные работы.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями, сильными порывами ветра возможны перебои в работе паромной переправы через р. Обь в районе г. Колпашево. Из-за сильного вала на реке с 12.00 движение теплоходов на маршруте НГСС — Озерное временно приостановлено», — говорится на официальном сайте районной администрации.
Специалисты районной администрации просят жителей и гостей Колпашево заранее планировать поездки.