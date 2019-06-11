Парковки и пандусы для инвалидов установят в Лагерном саду

Летом в Лагерном саду оборудуют пандусы и парковки для людей с ограниченными возможностями, сообщает пресс-служба мэрии. Их предложил установить представитель томского отделения Всероссийского общества инвалидов Евгений Бурмистров.

Наталья Цветкова рассказала о том, что в 2019 году муниципалитет планирует обновить стелы с именами томских фронтовиков. В ответ на это Евгений Бурмистров предложил установить речевые информаторы, которые помогали бы пожилым и слабовидящим находить на плитах имена своих родных. После осмотра кургана он также предложил рассмотреть возможность установки пандуса к Вечному огню.

Замначальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Наталья Цветкова и Евгений Бурмистров проверили на доступность для маломобильных групп населения верхнюю террасу Лагерного сада.

По поручению мэра Томска Ивана Кляйна мы еженедельно встречаемся с маломобильными горожанами, выясняем их потребности и пожелания по обустройству общественных пространств, - отметила заммэра Наталья Цветкова. - Конечно, все замечания мы учитываем и передаем подрядчикам для устранения в рамках гарантийных обязательств. К каждому случаю подходим индивидуально и ищем пути решения. Так, томичи просили обустроить в Лагерном саду универсальные туалетные комнаты, в том числе и для колясочников. Мы отработали с бизнесом, и положительный результат появится уже в этом месяце. При обустройстве заездного кармана этим летом мы предусмотрим парковочные места для инвалидов.

Ремонт верхней террасы Лагерного сада начался в мае этого года.





В 2018 году в Лагерном саду в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» компания «Голден Строй» обустроила площадку для концертов и массовых мероприятий, переоборудовала расположенные у сцены трибуны на три тысячи зрителей, восстановила газоны. Сумма контракта составила 17,7 млн рублей.





В 2019 году благоустройство Лагерного сада решили продолжить. На эти цели планируют потратить 78 млн рублей. Позднее сумму увеличили до 86 млн рублей. По проекту благоустройства Лагерного сада предусмотрена замена тротуарной плитки, обустройство бордюров из гранита по периметру центральной аллеи. Разработчики также предложили заменить несущие конструкции стел, отремонтировать монумент, ступени, бордюры и улучшить систему освещения.



По словам заммэра Вячеслава Черноуса, работы должны закончиться до 1 сентября. Он подчеркивал, что из-за работ некоторые праздничные мероприятия могут перенести в другое место.