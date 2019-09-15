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15 сентября,
2019
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Парализованному из-за ДТП томичу требуется помощь

Алина Пермякова
Алина Пермякова
3 часа назад

У томича Александра Боронина больше года парализованы ноги и правая рука в результате тяжелой позвоночно-спинномозговой травмы. Пассажиром Александр попал в ДТП и получил многочисленные повреждения, переломы и ушибы.

15 августа 2018 года Александр Боронин попал в ДТП. По словам врачей, выжил молодой человек чудом. Он две недели провел в реанимации, затем столько же в стационаре. 

Машина, которая разбилась в аварии
Машина, которая разбилась в аварии

Сейчас Александр проходит реабилитацию, на которую требуется 84 000 рублей в месяц. Пенсия по инвалидности — 17 500 рублей. На ближайший месяц собрано только 40 тысяч.


«У меня есть лучший друг, любимая женщина, доченька, сынок. И ради этих людей я готов бороться! Ради этих людей я встану, буду ходить, буду жить полноценной жизнью, как раньше! Каждые 10 рублей играют роль в моей жизни», — пишет Александр на своей странице в социальной сети ВКонтакте.


Помочь Александру можно по следующим реквизитам:

Карта QIWI 4693 9576 0126 7748

Карта Тинькофф 5536 9138 0920 5111, Александр Вадимович Б.

Сбербанк 4276 6408 8488 9413, Мария Михайловна Р.

Билайн: +79627878676

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