Парад фонарей на Ленина «не напрягает» обладминистрацию

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Парад фонарей на площади Ленина «не напрягает» заместителя губернатора по строительству и инфраструктуре, главного архитектора Томской области Евгения Паршуто. Об этом он сегодня сообщил на пресс-конференции в ответ на вопрос ТВ2. Напомним, что появление частокола фонарей на площади Ленина вызвало бурное обсуждение в социальных сетях среди томичей. Школьник Максим Бойков обратил внимание на то, что питерские строители из «СПб-Гранит» переборщили со светильниками. Получив поддержку томичей (под постом в Фейсбуке более 200 комментариев), Максим написал письмо губернатору Сергею Жвачкину с просьбой объяснить, почему при благоустройстве проспекта Ленина были допущены ошибки.

Ответа на свое официальное обращение Максим пока так и не получил. Поэтому, пользуясь случаем, этот вопрос ТВ2 решило задать заместителю губернатора, который курирует питерских строителей.

Пока против излишества фонарей высказался открыто только один томич, — отметил Евгений Паршуто. — Что же касается оценки проделанной работы, то представьте себе, что вы зайдете в квартиру на стадии ремонта и скажете, что все сделано очень плохо. На этапе, когда устанавливается гипсокартон, монтируется электропроводка и т.д. Невозможно сейчас адекватно оценить проделанную работу. Она должна рассматриваться в комплексе. Это и благоустроительные работы, это и фасады, и освещение. <...> Питерские строители учат сегодня наших строителей, как качественно производить работы. <...> Дизайн, архитектура, соотнесение с той застройкой, которая там есть — это меня пока не напрягает.

Окончательный результат благоустроительных работ на проспекте Ленина и набережной Ушайки, по словам Евгения Паршуто, томичи смогут оценить через полтора года.

Ранее начальник департамента архитектуры и строительства Томской области Дмитрий Ассонов ответил Максиму Бойкову в Instagram, что проект благоустройства проспекта Ленина разработан в соответствии с нормами и утвержден Градостроительным советом с участием экспертов в области градостроительства, архитектуры, охраны объектов культурного наследия и не только.