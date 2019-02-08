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08 февраля,
2019
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Новости

Парад фонарей на Ленина «не напрягает» обладминистрацию

Виктория Мучник
Виктория Мучник
2 часа назад

Парад фонарей на площади Ленина «не напрягает» заместителя губернатора по строительству и инфраструктуре, главного архитектора Томской области Евгения Паршуто. Об этом он сегодня сообщил на пресс-конференции в ответ на вопрос  ТВ2. Напомним, что появление частокола фонарей на площади Ленина вызвало бурное обсуждение в социальных сетях среди томичей. Школьник Максим Бойков обратил внимание  на то, что питерские строители из  «СПб-Гранит» переборщили со светильниками. Получив поддержку томичей (под постом в Фейсбуке более 200 комментариев), Максим написал письмо губернатору Сергею Жвачкину с просьбой объяснить, почему при благоустройстве проспекта Ленина были допущены ошибки.

Ответа на свое официальное обращение Максим пока так и не получил. Поэтому, пользуясь случаем, этот вопрос ТВ2 решило задать заместителю губернатора, который курирует питерских строителей. 

Пока против излишества фонарей высказался открыто только один томич, — отметил Евгений Паршуто. — Что же касается оценки проделанной работы, то представьте себе, что вы зайдете в квартиру на стадии ремонта и скажете, что все сделано очень плохо. На этапе, когда устанавливается гипсокартон,  монтируется электропроводка и т.д. Невозможно сейчас адекватно оценить проделанную работу. Она должна рассматриваться в комплексе. Это и благоустроительные работы, это и фасады, и освещение. <...>  Питерские строители учат сегодня наших строителей, как качественно производить работы. <...> Дизайн,  архитектура, соотнесение  с той застройкой, которая там есть — это меня пока не напрягает. 

Окончательный результат благоустроительных работ на проспекте Ленина и набережной Ушайки, по словам Евгения Паршуто, томичи смогут оценить через полтора года. 

Парад фонарей на Ленина «не напрягает» обладминистрацию

Ранее начальник департамента архитектуры и строительства Томской области Дмитрий Ассонов ответил Максиму Бойкову в Instagram, что проект благоустройства проспекта Ленина разработан в соответствии с нормами и утвержден Градостроительным советом с участием экспертов в области градостроительства, архитектуры, охраны объектов культурного наследия и не только. 

Напомним, реконструкция проспекта Ленина и набережной Ушайки является частью большого проекта «Томские набережные». Все началось с того, что Сергей Жвачкин, бывший газпромовец, договорился со своим бывшим боссом, главой компании «Газпром» Алексеем Миллером о финансировании благоустройства Ушайки. К работам на набережной Ушайки приступили 24 декабря 2014 года. Работу поручили питерской компании «СПб-Гранит». Не завершив стройку на Ушайке, губернатор решил оставить след в истории города и выбил денег дополнительно на благоустройство подпорной стенки на проспекте Ленина. В 2015-м начались работы у Главпочтамта. Осенью 2017-го Алексей Миллер прогулялся по обновленному проспекту Ленина и распорядился выделить на работы еще 500 миллионов рублей.  Главный архитектор Томской области Евгений Паршуто на встрече с депутатами говорил о том, что стоимость всего проекта по благоустройству Ушайки и проспекта Ленина оценивается в 2 млрд рублей.

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