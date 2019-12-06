Параатлетка из Томска заняла призовые места в кубке мира по зимнему плаванию

Стабовидящая томичка Шолпан Зиганшина заняла второе и третье места во втором этапе Кубка мира по зимнему плаванию в Тюмени.

В Тюмени собралось больше 370 спортсменов из 12 стран. Кроме российских моржей, соревнуются в холодной воде представители Швеции, Латвии, Великобритании, Германии, Франции, Чили, Аргентины, Финляндии, Казахстана и Монголии.

5-ый Тюменский открытый Кубок по зимнему плаванию — это большая международная тусовка моржей, море веселья и общения с единомышленниками со всей России и других стран мира, — говорят организаторы соревнований.

Шолпан Зиганшина участвовала в заплывах на 50 и 200 метров брассом в открытой воде среди здоровых пловцов.

Для меня это сложные соревнования, — рассказала ТВ2 Шолпан Зиганшина. — У меня киста мозга и позвоночника, с возрастом заболевание стало прогрессировать, на этом фоне стало падать зрение. В прошлом году я получила инвалидность по зрению. Чтобы удержать себя в форме, пять лет назад я стала заниматься спортом – бегом и плаванием. Сейчас мне 47 лет. На соревнованиях я поставила себе по три заплыва в день. Соревнования проходят на улице, ты с небольшими перерывами заходишь в палатку погреться. Сейчас я отработаю все свои ошибки, чтобы потом не повторять их на других соревнованиях . Я очень волнуюсь, потому что участвую среди здоровых спортсменов.

Про будни слабовидящей Шолпан Зиганшиной мы рассказывали в материале про людей с инвалидностью «Венера и ее мечта — уехать в Арктику».

Соревнования по зимнему плаванию продлятся до 8 декабря. Мы будем следить за результатами томички.