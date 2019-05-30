«Папочка, я умираю»: родственники погибших в «Зимней вишне» рассказали о действиях пожарных

В Кемерове продолжается суд по делу о гибели 60 человек в ТРЦ «Зимняя вишня». Потерпевшая Надежда Вострикова, потерявшая трех внуков и дочь, рассказала, что пожарные не слушали сотрудников торгового центра, которые говорили, как можно сократить путь для спасения детей.

Согласно показаниям Надежды Востриковой, в день трагедии ей позвонила дочь, находившаяся с детьми в кинозале ТРЦ, и сообщила о пожаре. Женщина приехала к «Зимней вишне», бросила машину и поспешила в здание центра. На втором или третьем этаже ей преградил путь мужчина в черном костюме, который сначала утверждал, что всех посетителей вывели, но после уговоров пропустил ее.





Поднявшись на четвертый этаж, женщина увидела мужчину в костюме клоуна с размазанным гримом.





«В холле стояли около 10 человек в оранжевых жилетах, которые также не пускали меня дальше, кто это были такие, я не знаю. Я упала на колени перед теми людьми в жилетах, попросила их пустить в зал, но они сказали, что ничем помочь не могут. После этого пришли пожарные, которым я стала кричать, что в зале есть пятеро детей. «Клоун» начал объяснять пожарным, как пройти коротким путем, но те сделали все наоборот, пройдя длинной дорогой», — цитирует «Интерфакс-Сибирь» показания Востриковой.





Она также сообщила, что к ней на четвертом этаже присоединился родственник — Игорь Сабадаш, у которого в кинозале также были дети.





«Мы позвонили моей дочери, которая сказала, что из зала выйти не может, так как их заперли. Дочь Сабадаша позвонила ему и попрощалась, сказав «папочка, я тебя люблю, я умираю». Мы просили людей в жилетах помочь нашим родным, но те так нас и не пустили», — подчеркнула Вострикова.





Она подтвердила показания других очевидцев и родственников потерпевших, которые заявляли, что никто из работников ТРЦ не проводил эвакуацию, звуков сигнализации она также не слышала. Женщина попросила максимально строгого наказания для подсудимых.





Напомним, 25 марта 2018 года в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, унесший жизни 60 человек, большинство из которых дети. Многие люди просто не смогли выбраться из закрытых кинозалов. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек.





Фигурантами дела являются бывший генеральный директор компании-собственника «Зимней вишни» Юлия Богданова, технический директор торгового центра Георгий Соболев, управляющая ТЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, начальник пожарного караула Сергей Генин, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин. Они обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности и халатности.









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