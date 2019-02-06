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06 февраля,
2019
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Памятную табличку в честь Дмитрия Менделеева установили в ТГУ

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В ТГУ открыли памятную табличку, посвященную Дмитрию Менделееву.  Она расположена в главном корпусе университета рядом со 134 аудиторией – бывшим залом Совета, где 115 лет назад Дмитрий Иванович был избран Почетным членом Императорского Томского университета, сообщает пресс-служба вуза.

Памятную табличку в честь Дмитрия Менделеева установили в ТГУ
Фото: пресс-служба ТГУ

Менделеев участвовал в разработке проекта создания и строительства первого университета за Уралом и неоднократно консультировал руководителя комитета по строительству ТГУ, профессора Василия Флоринского. Дмитрий Иванович лично определил размещение аудиторий главного корпуса и, в частности, расположение кафедр химии и физики, ботаники, минералогии, геологии и зоологии. Его прочили на место ректора, но по семейным обстоятельствам он не смог приехать в Томск в 1888 году и рекомендовал вместо себя профессора Николая Александровича Гезехуса.


В благодарность за вклад Менделеева в становление Томского университета 19 января (1 февраля) в 1904 году Совет Императорского Томского университета решил избрать Дмитрия Ивановича почетным членом университета в знак признания «заслуг, известных всему образованному миру».


«Менделеев был последним из великих энциклопедистов мира, после него таких людей уже не было, — рассказал президент ТГУ Георгий Майер. —  Мне пришлось готовить лекцию, и я достаточно хорошо познакомился с его биографией. Сам о себе он говорил: «Какой я химик? Я политик и эконом». И если вы будете разговаривать с экономистами, то выясните, что Менделеев – великий экономист, он создал таможенный тариф вместе с графом Витте. Менделеев известен как человек, который поднимался в заоблачные выси на воздушном шаре, опускался в шахты и оставил большое научное наследие». 

Памятную табличку в честь Дмитрия Менделеева установили в ТГУ
Фото: предоставлено пресс-службой ТГУ
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