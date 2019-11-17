Памятник архитектуры начала XX века загорелся в Томске
Доходный дом Петра Макушина сегодня ночью загорелся в Томске. Сообщение о возгорании в трехэтажном кирпичном доме поступило около трех утра, сообщают в МЧС по региону.
«На момент прибытия первого подразделения наблюдался открытый огонь из окна третьего этажа. Было сильное задымление в подъезде. Пожарными в составе звеньев газодымозащитной службы по лестничным маршам было спасено четыре человека. Еще четверых спасли с третьего этажа по трехколенным лестницам», — сообщили в ведомстве.
В результате пожара на третьем этаже частично обгорели стены в квартире на площади 35 квадратных метров. На чердаке обгорел утеплитель. Общая площадь возгорания составила 65 квадратных метров. Пожар сотрудники МЧС ликвидировали спустя час.
В тушении пожара принимали участие девять единиц техники, 25 человек.
Причина пожара устанавливается.
Дом на Крылова, 23/1 был построен по заказу купца Петра Макушина как доходный жилой дом для сдачи квартир внаем.
Проект, вероятнее всего, составлял городской архитектор Товий Фишель в 1912 году.
«Единственный в Томске тип жилого каменного доходного дома начала XX века, со своеобразной трактовкой внешнего облика, решенного в форме романтического модерна», — сообщают в Центре по охране памятников.
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