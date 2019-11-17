Памятник архитектуры начала XX века загорелся в Томске

Доходный дом Петра Макушина сегодня ночью загорелся в Томске. Сообщение о возгорании в трехэтажном кирпичном доме поступило около трех утра, сообщают в МЧС по региону.

«На момент прибытия первого подразделения наблюдался открытый огонь из окна третьего этажа. Было сильное задымление в подъезде. Пожарными в составе звеньев газодымозащитной службы по лестничным маршам было спасено четыре человека. Еще четверых спасли с третьего этажа по трехколенным лестницам», — сообщили в ведомстве.





В результате пожара на третьем этаже частично обгорели стены в квартире на площади 35 квадратных метров. На чердаке обгорел утеплитель. Общая площадь возгорания составила 65 квадратных метров. Пожар сотрудники МЧС ликвидировали спустя час.



В тушении пожара принимали участие девять единиц техники, 25 человек.

Причина пожара устанавливается.