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17 ноября,
2019
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Новости

Памятник архитектуры начала XX века загорелся в Томске

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Доходный дом Петра Макушина сегодня ночью загорелся в Томске. Сообщение о возгорании в трехэтажном кирпичном доме поступило около трех утра, сообщают в МЧС по региону. 

Памятник архитектуры начала XX века загорелся в Томске
Фото: Регион 70

«На момент прибытия первого подразделения наблюдался открытый огонь из окна третьего этажа. Было сильное задымление в подъезде. Пожарными в составе звеньев газодымозащитной службы по лестничным маршам было спасено четыре человека. Еще четверых спасли с третьего этажа по трехколенным лестницам», — сообщили в ведомстве. 


В результате пожара на третьем этаже частично обгорели стены в квартире на площади 35 квадратных метров. На чердаке обгорел утеплитель. Общая площадь возгорания составила 65 квадратных метров. Пожар сотрудники МЧС ликвидировали спустя час. 


В тушении пожара принимали участие девять единиц техники, 25 человек.
Причина пожара устанавливается. 

Памятник архитектуры начала XX века загорелся в Томске
Фото: 2ГИС

Дом на Крылова, 23/1 был построен по заказу купца Петра Макушина как доходный жилой дом для сдачи квартир внаем. 

Проект, вероятнее всего, составлял городской архитектор Товий  Фишель в 1912 году.


«Единственный в Томске тип жилого каменного доходного дома начала XX века, со своеобразной трактовкой внешнего облика, решенного в форме романтического модерна», — сообщают в Центре по охране памятников.

Памятник архитектуры начала XX века загорелся в Томске
Памятник архитектуры начала XX века загорелся в Томске
Памятник архитектуры начала XX века загорелся в Томске
Памятник архитектуры начала XX века загорелся в Томске
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