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23 июля,
2019
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Новости

Палаточный городок в честь Сталина появился под Новосибирском

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Новосибирское отделение КПРФ провело конкурс на создание палаточных городков в честь 140-летия со дня рождения Иосифа Сталина, сообщается на сайте обкома партии. 

Палаточный городок в честь Сталина появился под Новосибирском
Фото: http://kprfnsk.ru

Так, коммунисты Новосибирского района назвали свой палаточный городок «Земля крестьянам», повесив под соответствующий лозунг портрет Сталина. Первый секретарь райкома Виталий Тихов рассказал, что коммунисты поставили своей целью развенчать мифы о «раскрестьянивании и голодоморе».


В палаточном городке Октябрьского райкома на входе — фото бюста Сталина, установленного во дворе Новосибирского обкома КПРФ. Стенгазета под названием «Красный октябрь» содержала, как подчеркивается в сообщении, юмористические афоризмы наподобие «Чем моложе блогер, тем хуже ему жилось при Сталине».  В лагере Советского района висели цитаты Сталина: «Здоровое недоверие – хорошая основа для совместной работы», «Дисциплина должна быть одна».


Коммунисты Первомайского района часть экспозиции посвятили деятельности мэра Анатолия Локтя. «Пятилетки» Сталина и «пятилетка» Локтя стали и темой лагеря Центрального райкома КПРФ. Самыми уникальными элементами экспозиции райкома члены жюри признали портреты Сталина, сделанные детьми, отмечается в сообщении.

Палаточный городок в честь Сталина появился под Новосибирском
Фото: http://kprfnsk.ru
Палаточный городок в честь Сталина появился под Новосибирском
Фото: http://kprfnsk.ru
Палаточный городок в честь Сталина появился под Новосибирском
Фото: http://kprfnsk.ru
Палаточный городок в честь Сталина появился под Новосибирском
Фото: http://kprfnsk.ru

9 мая 2019 года в Новосибирске на территории обкома коммунистической партии открыли памятник Иосифу Сталину. Инициативная группа добивалась установки памятника Сталину в городе с начала 2000-х годов. Для этого было собрано более 500 тысяч рублей.


Против установки памятника запустили петицию. Под ее текстом подписались больше 11 тысяч человек. 18 июля в центре Новосибирска неизвестные вывесили растяжку с надписью: «Нет реабилитации сталинизма». Баннер появился в нескольких сотнях метров от обкома КПРФ, где ранее был установлен памятник Сталину.


Весной 2019 года уровень одобрения деятельности Сталина побил исторический рекорд. По данным «Левада-центра», суммарный уровень одобрительного или безразличного отношения к Сталину достиг 77 процентов. 

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