Палаточный городок в честь Сталина появился под Новосибирском

Новосибирское отделение КПРФ провело конкурс на создание палаточных городков в честь 140-летия со дня рождения Иосифа Сталина, сообщается на сайте обкома партии.

Так, коммунисты Новосибирского района назвали свой палаточный городок «Земля крестьянам», повесив под соответствующий лозунг портрет Сталина. Первый секретарь райкома Виталий Тихов рассказал, что коммунисты поставили своей целью развенчать мифы о «раскрестьянивании и голодоморе».





В палаточном городке Октябрьского райкома на входе — фото бюста Сталина, установленного во дворе Новосибирского обкома КПРФ. Стенгазета под названием «Красный октябрь» содержала, как подчеркивается в сообщении, юмористические афоризмы наподобие «Чем моложе блогер, тем хуже ему жилось при Сталине». В лагере Советского района висели цитаты Сталина: «Здоровое недоверие – хорошая основа для совместной работы», «Дисциплина должна быть одна».





Коммунисты Первомайского района часть экспозиции посвятили деятельности мэра Анатолия Локтя. «Пятилетки» Сталина и «пятилетка» Локтя стали и темой лагеря Центрального райкома КПРФ. Самыми уникальными элементами экспозиции райкома члены жюри признали портреты Сталина, сделанные детьми, отмечается в сообщении.