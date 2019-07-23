Палаточный городок в честь Сталина появился под Новосибирском
Новосибирское отделение КПРФ провело конкурс на создание палаточных городков в честь 140-летия со дня рождения Иосифа Сталина, сообщается на сайте обкома партии.
Так, коммунисты Новосибирского района назвали свой палаточный городок «Земля крестьянам», повесив под соответствующий лозунг портрет Сталина. Первый секретарь райкома Виталий Тихов рассказал, что коммунисты поставили своей целью развенчать мифы о «раскрестьянивании и голодоморе».
В палаточном городке Октябрьского райкома на входе — фото бюста Сталина, установленного во дворе Новосибирского обкома КПРФ. Стенгазета под названием «Красный октябрь» содержала, как подчеркивается в сообщении, юмористические афоризмы наподобие «Чем моложе блогер, тем хуже ему жилось при Сталине». В лагере Советского района висели цитаты Сталина: «Здоровое недоверие – хорошая основа для совместной работы», «Дисциплина должна быть одна».
Коммунисты Первомайского района часть экспозиции посвятили деятельности мэра Анатолия Локтя. «Пятилетки» Сталина и «пятилетка» Локтя стали и темой лагеря Центрального райкома КПРФ. Самыми уникальными элементами экспозиции райкома члены жюри признали портреты Сталина, сделанные детьми, отмечается в сообщении.
9 мая 2019 года в Новосибирске на территории обкома коммунистической партии открыли памятник Иосифу Сталину. Инициативная группа добивалась установки памятника Сталину в городе с начала 2000-х годов. Для этого было собрано более 500 тысяч рублей.
Против установки памятника запустили петицию. Под ее текстом подписались больше 11 тысяч человек. 18 июля в центре Новосибирска неизвестные вывесили растяжку с надписью: «Нет реабилитации сталинизма». Баннер появился в нескольких сотнях метров от обкома КПРФ, где ранее был установлен памятник Сталину.
Весной 2019 года уровень одобрения деятельности Сталина побил исторический рекорд. По данным «Левада-центра», суммарный уровень одобрительного или безразличного отношения к Сталину достиг 77 процентов.
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