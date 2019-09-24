Упавшие деревья и знаки: последствия сильного ветра в Томске

Ураганный ветер повалил деревья в Томске. Повреждены несколько автомобилей, сообщают очевидцы в соцсетях.
Фото: Регион 70, сообщество ВКонтакте
Так, из-за падения деревьев повреждены автомобили, оставленные на Черемошниках.
Также упало дерево на Войкова, 57. «Проезда нет. Хорошо хоть машин припаркованных не было», — пишут очевидцы.
Фото: Регион 70, сообщество ВКонтакте
По информации пользователей, сильный ветер повалил стенды на площади Ново-Соборной. На пересечении Комсомольского и Сибирской снес дорожный указатель, который зацепился за провод. Кроме того, повреждены и другие рекламные конструкции.
Фото: Регион 70, сообщество ВКонтакте
Добавим, по информации синоптиков, 24 сентября скорость ветра может достигать 25 м/с.