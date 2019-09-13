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13 сентября,
2019
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Пациент наркодиспансера в Томске сообщил в полицию о захвате 25 заложников

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В Томске пациент наркодиспансера позвонил в полицию и сообщил о захвате заложников в медучреждении. При выезде на место информация не подтвердилась, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 

Пациент наркодиспансера в Томске сообщил в полицию о захвате 25 заложников

50-летний томич, проходивший лечение в наркологическом диспансере города, позвонил по номеру 112 и сообщил о захвате 25 заложников в диспансере и одном раненом. Сотрудники уполномоченных служб выехали на место, но информация о теракте не подтвердилась.


«Поведение звонившего вызывало сомнения в его адекватности, в связи с чем по уголовному делу проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая выявила у мужчины галлюцинаторное расстройство на фоне употребления алкоголя», — говорится в сообщении надзорного ведомства. 


Теперь звонившего пациента наркодиспансера могут оправить на лечение в психиатрический стационар. Уголовное дело о применении принудительных медицинских мер в отношении мужчины направлено в суд. 

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