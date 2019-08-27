Ожерелья и тотемы: томичей приглашают на выставку экзотических экспонатов

Томский путешественник Евгений Ковалевский на выставке «Путь к природе» покажет томичам предметы из личной коллекции, привезенные им из путешествий и этнографических экспедиций.

«На выставке можно посмотреть уникальные вещи. Во время кругосветки на катамаране мы прошли Атлантический, Индийский, Тихий океаны, заходили на Галапагосские острова, во Французскую Полинезию, Индонезию, Тонга, Мальдивские острова, Маврикий и многие другие островные государства. В каждой стране я пытался приобрести что-то необычное, отражающее особенности местной культуры», — рассказал путешественник Евгений Ковалевский.





Посетители увидят барабаны с островов Карибского бассейна, защитные ожерелья из Непала, магический тотем с острова Фиджи, ритуальную буддийскую символику – поющий колокол и молитвенную чашу, защитные браслеты из кости яка, главную эмблему Бутана, символ духовного развития всех гималайских стран – дорджи и многие другие экзотические экспонаты.





Выставку в Доме искусств (улица Шишкова, 10) можно будет посмотреть до 25 декабря.