«Ой, вы друг Навального»: как политик Михаил Светов искал место для лекции в Новосибирске

С 15 сентября один из лидеров незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов читает лекции в рамках своего тура на 30 городов. Практически во всех возникали проблемы с местом проведения: площадки отказывались от сотрудничества после давления силовиков или узнав, что проводить лекцию будет оппозиционный политик. Где-то это происходило после устной договоренности, где-то уже после оплаты. О том, сколько новосибирских площадок отказались принять лекцию оппозиционера, в материале ТВ2. Первым сотрудничать со Световым отказался Gorskyi city hotel, несмотря на то, что оплата была внесена за две недели. «Площадка отказала организаторам в проведении встречи, хотя ранее соглашение было достигнуто. Такое впервые на моей памяти», – приводит Тайга.инфо слова организатора лекции Аркадия Янковского.

Днём 16 октября Светов написал в Твиттере об отказе еще двух площадок: ДК Энергия и отеля Domina. “Приезжаем, говорим: вот лекция про экономику и философию. Сначала все очень рады нас видеть, а потом: «Ой-ой, вы друг Навального. Мы вас поддерживаем и вообще против Путина, но зал сдать не можем», – рассказал политик.







В отеле Domina корреспонденту ТВ2 объяснили, что уже после устного договора со Световым один из заказчиков подтвердил предварительную бронь, поэтому зал был занят.



По словам Светова, после твита ему позвонили из ДК Энергия с просьбой «уточнить, что они не против Путина». На следующий день сообщение с такой же просьбой пришло в редакцию Тайги.инфо.



В отеле DoubleTree by Hilton, когда организаторы договаривались об аренде помещения, к менеджеру подошёл сотрудник службы безопасности со словами: «Это Михаил Светов, друг Навального». Сделка в итоге не состоялась. Сотрудник отеля пообещал ТВ2 прислать комментарий по почте.



Всего, как заявили организаторы, от сотрудничества отказались 10 площадок из тех, куда они успели приехать, а по телефону отказов было еще больше. Лекцию в итоге провели в штабе экс-кандидата в мэры Новосибирска Сергея Бойко.