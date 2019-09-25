Отряд якутского шамана объявил о роспуске после угроз силовиков

Отряд якутского шамана Александра Габышева, продолживший после его задержания поход в Москву, объявил о роспуске и завершении похода. Как сообщают «Сибирь.Реалии», решение было принято после угроз силовиков.

Участник отряда Виктор Егоров рассказал журналистам, что вечером 24 числа к лагерю подъехали люди в штатском и увезли нескольких членов отряда в ближайшее отделение полиции.





В отделении им заявили, что если отряд не остановится, то их обвинят в терроризме, а лагерь возьмут штурмом. После разговора активисты приняли решение о роспуске группы и прекращении похода. По официальной версии, распустить отряд попросил сам шаман.





Напомним, 50-летний Александр Габышев из Якутии, называющий себя «шаманом-воином», шесть месяцев шел в сторону Москвы. К 2021 году шаман хотел дойти до столицы и изгнать Владимира Путина из Кремля. Президента он считает порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману.