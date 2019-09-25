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25 сентября,
2019
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Новости

Отряд якутского шамана объявил о роспуске после угроз силовиков

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Отряд якутского шамана Александра Габышева, продолживший после его задержания поход в Москву, объявил о роспуске и завершении похода. Как сообщают «Сибирь.Реалии», решение было принято после угроз силовиков. 

Шаман Александр Габышев и его сторонники
Шаман Александр Габышев и его сторонники
Фото: Радио Свобода

Участник отряда Виктор Егоров рассказал журналистам, что вечером 24 числа к лагерю подъехали люди в штатском и увезли нескольких членов отряда в ближайшее отделение полиции.


В отделении им заявили, что если отряд не остановится, то их обвинят в терроризме, а лагерь возьмут штурмом. После разговора активисты приняли решение о роспуске группы и прекращении похода. По официальной версии, распустить отряд попросил сам шаман.


Напомним, 50-летний Александр Габышев из Якутии, называющий себя «шаманом-воином», шесть месяцев шел в сторону Москвы. К 2021 году шаман хотел дойти до столицы и изгнать Владимира Путина из Кремля. Президента он считает порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману.

Отряд якутского шамана объявил о роспуске после угроз силовиков

19 сентября Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области. Утром 20 сентября он был доставлен в Якутск, а после – в психоневрологический диспансер республики. Против шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Позднее Габышев сообщил своим сторонникам, что с ним обращались корректно.


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к задержанию Александра Габышева.

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