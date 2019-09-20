Отряд шамана, шедшего в Москву изгонять Путина, продолжит путь

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Шамана Александра Габышева, который шедшего в Москву изгонять Путина, задержали на границе Бурятии и Иркутской области. Спутники шамана решили продолжить путь без лидера, рассказал изданию «Сибирь.Реалии» один из членов отряда шамана Виктор Егоров.

Фото: Кадр из фильма Беаты Бубенец

В ночь на 19 сентября якутского «шамана-воина» Александра Габышева похитили на границе Бурятии и Иркутской области. Люди, вооруженные автоматами и дубинками, перекрыли трассу и уволокли Габышева в машину. Позже стало известно, что его задержали сотрудники полиции.

Утром 19 сентября спутники шамана перебрались на территорию Иркутской области и продолжили путь. Сейчас они идут в сторону Байкальска.

Те гражданские активисты из Улан-Удэ и Иркутска, которые нас поддерживают, сегодня приезжали на границу двух регионов, — рассказал Виктор Егоров. — Прошла встреча, те и другие высказали мнение, что мы должны продолжать движение. Мы с ними согласны. Мы совершенно точно знаем, что Александр Габышев был бы рад, если бы мы продолжили движение несмотря ни на что.

Егоров добавил, что с отрядом не будет не только шамана, но и его знаменитой тележки — ее также забрали во время задержания.

«Но знамена у нас остались, необходимые символы у нас остались, и мы будем идти с образом Александра Габышева на наших знаменах», – заключил активист.

Фото: Кадр из фильма Беаты Бубенец

Координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников рассказал ТВ2, что в данный момент Александр Габышев находится в изоляторе временного содержания в Улан-Удэ. Сегодня шамана отправят в Якутск для проведения следственных действий, предположительно, по одной из «экстремистских» статей.

В Якутске Габышева будет защищать местный адвокат, работающий по соглашению с «Правозащитой Открытки». Также в дело шамана войдет один из московских адвокатов организации.

Сейчас пристальное внимание общественности и правозищтников приковано к «московскому делу». На его фоне преследования по политическим мотивам в регионах, тем более таких удаленных, как Якутия и Бурятия, рискуют затеряться в потоке информации, — добавил Алексей Прянишников. — Этого допустить нельзя. Все люди, преследуемые по политическим мотивам, тем более в таких сложных регионах, должны получать юридическую помощь.

Правозащитная организация Amnesty International назвала Александра Габышевым «узником совести, лишенным свободы исключительно за мирную реализацию своих прав на свободу выражения мнений и собраний». Директор организации Наталья Звягина считает, что шаман не совершал никаких преступлений и его нужно освободить.

«Реакция российских властей выглядит просто абсурдом. Неужели они действительно боятся его (шамана - ИФ) колдовской силы?, — цитирует Звягину пресс-служба Amnesty International. — Как и все граждане страны, Александр Габышев имеет право на свободное выражение своих политических взглядов и отправление религиозных обрядов».

Напомним, 50-летний Александр Габышев из Якутии, называющий себя «шаманом-воином», уже шесть месяцев идет в сторону Москвы. К 2021 году шаман намерен дойти до столицы и изгнать Владимира Путина из Кремля. Президента он считает порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману.

Задержание стало поводом к началу стихийного митинга на площади Советов. Сначала протестующие требовали освободить задержанных, затем призвали отменить итоги выборов мэра Улан-Удэ, которые прошли с нарушениями и фальсификациями. Утром 10 сентября полиция начала вытеснять людей с площади. Видео задержаний опубликовано в паблике «Типичный Улан-Удэ» в соцсети ВКонтакте. В этот же день неизвестные с топориками выбили стекла в автомобиле местного депутата Народного Хурала Баира Цыренова, вытащив его из машины, попытались увезти в неизвестном направлении. 11 сентября, несмотря на жесткие задержания, протесты в Улан-Удэ продолжились.