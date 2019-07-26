Отряд «Лиза-Алерт»: Мы бьем рекорды по количеству заявок на поиски в лесу

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» отмечают резкий рост заявок на поиски в лесу. Только с 15 по 21 июля спасателям поступило 596 заявок по России.

«17 июля мы побили собственный рекорд, приняв 187 заявок на поиск по России, из которых было 100 заявок на поиск в лесу, — сообщают поисковики. — Следующий рекорд мы поставили на неделе с 15 по 21 июля: за это время в «Лиза Алерт» поступило 596 заявок по России на поиск пропавших в лесу. Восемь человек были найдены погибшими, 19 не найдены до сих пор. Для сравнения: за три летних месяца 2018 года по России мы получили всего 643 заявки на лесные поиски».





По Томской области за летний сезон 2019 года волонтерам поступило 14 заявок на поиск людей в лесу. 13 из них найдены живыми, одного потерявшегося ищут до сих пор.





Резкий рост числа потерявшихся в лесу волонтеры «Лиза Алерт» связывают с «небывалым» грибным урожаем и пренебрежением правилами безопасности.