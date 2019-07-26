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26 июля,
2019
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Отряд «Лиза-Алерт»: Мы бьем рекорды по количеству заявок на поиски в лесу

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» отмечают резкий рост заявок на поиски в лесу. Только с 15 по 21 июля спасателям поступило 596 заявок по России. 

Отряд «Лиза-Алерт»: Мы бьем рекорды по количеству заявок на поиски в лесу

«17 июля мы побили собственный рекорд, приняв 187 заявок на поиск по России, из которых было 100 заявок на поиск в лесу, —  сообщают поисковики. — Следующий рекорд мы поставили на неделе с 15 по 21 июля: за это время в «Лиза Алерт» поступило 596 заявок по России на поиск пропавших в лесу. Восемь человек были найдены погибшими, 19 не найдены до сих пор. Для сравнения: за три летних месяца 2018 года по России мы получили всего 643 заявки на лесные поиски».


По Томской области за летний сезон 2019 года волонтерам поступило 14 заявок на поиск людей в лесу. 13 из них найдены живыми, одного потерявшегося ищут до сих пор.


Резкий рост числа потерявшихся в лесу волонтеры «Лиза Алерт» связывают с «небывалым» грибным урожаем и пренебрежением правилами безопасности.

Никто из потерявшихся не планировал такого исхода. Подводит самонадеянность, — говорит председатель отряда Григорий Сергеев. — Почти у всех пропавших с собой не было воды, они были не в яркой одежде, без спичек и зажигалки. У многих нет с собой мобильного телефона. К сожалению, не всех удается спасти.

Отряд «Лиза-Алерт»: Мы бьем рекорды по количеству заявок на поиски в лесу

«Лиза Алерт» напоминает: перед походом в лес нужно сказать близким, куда вы идете, взять с собой воду, еду и зажигалку; полностью зарядить телефон и надеть яркую теплую одежду. Подробный список рекомендаций смотрите здесь. 

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