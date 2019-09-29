Отпускай: одиночный пикет в защиту политзаключенных прошел в Томске

«В России не должно быть место репрессиям за политические убеждения людей. Я считаю, что в России, как и в любой республике, должен существовать механизм вхождения людей в парламент. В нашем случае в Государственную Думу. Несправедливо этому препятствовать. Я считаю, что с этой несправедливостью нужно как-то бороться. По крайней мере просто выразить несогласие с ней», — прокомментировал ТВ2 один из участников пикета.

Напомним, в июле этого года в Москве прошли многочисленные митинги за допуск независимых кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму. После общественных беспорядков были возбуждены уголовные дела. Семеро фигурантов этого дела уже приговорены к срокам от двух до пяти лет лишения свободы. Еще с нескольких фигурантов обвинение было снято.





Среди фигурантов — актер Павел Устинов, осужденный на 3,5 года колонии общего режима по обвинению в нападении на бойца Росгвардии на акции протеста. Семья Устиновых привлекла к делу томских специалистов, которые установили, что Павел не совершал того, в чем его обвиняют. После общественной кампании в защиту Павла Устинова, в которой участвовали актеры Александр Паль, Никита Кукушкин, Любовь Аксенова и многие другие, прокуратура пересмотрела меру пресечения Устинову. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.





В пятницу Павел Устинов также присоединился к акции «Свободу всем» у администрации президента. Сегодня он вышел в пикет в поддержку бурятских активистов.