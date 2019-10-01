В двух школах Томска, где отменяли занятия из-за холодов, дали отопление

Мэр Томска Иван Кляйн провел заседание оперативного штаба по запуску тепла и горячего водоснабжения. По информации пресс-службы мэрии, в гимназии № 6 и школе № 5 обеспечено теплоснабжение, образовательный процесс в зданиях этих учреждений будет возобновлен. Ранее родители учащихся сообщили, что занятия там отменены из-за отсутствия отопления.





Сегодня в ночь должны завершиться монтажные работы на магистрали 7Л, которая обеспечивает теплоснабжение жилых домов в Октябрьском районе. Бригады ресурсоснабжающей компании устраняют выявленное повреждение в пос. Спутник. Также в ночь со 2 на 3 октября планируется подключить к теплоснабжению часть жилых домов, запитанных от участка реконструкции на переулке Курский, расположенных на участке от ул. О. Кошевого до ул. Шевченко.



Мэр Томска сегодня потребовал от энергетиков в кратчайшие сроки устранить все выявленные повреждения и подать тепло в жилые дома и объекты.



«Переходите на круглосуточный режим работы, выделяйте необходимые ресурсы и технику, но к 5 октября все дома и социальные объекты должны быть с теплом», — подчеркнул мэр.



Главам районов и управляющим компаниям поручено оказать все необходимое содействие ресурсоснабжающим организациям.





Отопительный сезон стартовал в Томске 24 сентября. По информации главы «ТомскРТС» Сергея Панасюка, на сегодняшний день без отопления остается 261 дом. Панасюк подчеркнул, что в этом году рост повреждений на трубах увеличился на 23 %.