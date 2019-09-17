Отопительный сезон начался в Томской области

В Томской области начался отопительный сезон, сообщает пресс-служба обладминистрации. Так, в шести муниципалитетах региона началась подача тепла в социальные объекты: это Александровский, Каргасокский, Колпашевский, Парабельский, Шегарский районы, город Кедровый. В Бакчарском районе и городе Стрежевом, кроме соцобъектов, идет подключение к теплу жилого фонда.

«В преддверии отопительного сезона 2019-2020 годов в Томской области планировалось отремонтировать 36 объектов, на эти цели из областного бюджета выделено 50 миллионов рублей, — сообщил замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. — Однако в августе принято решение о выделении на эти расходы дополнительных 15 миллионов рублей. Это позволило расширить список ремонтируемых объектов до 52».





В настоящее время работы завершены на 15 объектах в 11 районах Томской области. Так, в Верхнекетском районе частично закончен ремонт объектов водоснабжения и водоотведения. В Кривошеинском районе коммунальщики заменили теплотрассу. Кроме того, ремонт полностью либо частично выполнен в Александровском, Асиновском, Бакчарском, Кожевниковском, Первомайском, Тегульдетском, Шегарском районах, а также Кедровом и Стрежевом.





«Работы на оставшихся объектах завершатся до конца осени. Это не повлияет на своевременный старт отопительного сезона и подключение жилых и социальных объектов к теплу», — подытожил вице-губернатор.





Для официального начала отопительного сезона в Томске средняя температура в течение пяти дней подряд не должна превышать +8°С.



Воспользоваться возможностью досрочно возобновить подачу теплоснабжения могут детские сады, школы, больницы и иные объекты соцсферы. Также ресурсоснабжающая организация готова рассмотреть пожелания по досрочному подключению к теплоснабжению объектов жилого фонда. Подключение объектов к теплу осуществляется при наличии технической возможности, учитывая, что до официального старта отопительного сезона действует летняя схема теплоснабжения.



Прием заявок на подключение к теплоснабжению ведется в СП «Тепловая инспекция и энергоаудит» АО «ТомскРТС» по адресу пер. Нахановича, 4А с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу с 8.00 до 15.45, перерыв по будням с 12.00 до 12.45 (суббота, воскресенье – выходные дни).