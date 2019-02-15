Отмечено Знаком качества: Роскачество оценило томское мороженое

«Этот пломбир приготовлен из качественного сырья, не содержит в себе растительных жиров и незаявленного крахмала. Также в мороженом эксперты не обнаружили антибиотиков, пестицидов, тяжелых металлов и радионуклидов (в том числе стронция и цезия) в количествах, опасных для здоровья. Что касается достоверности маркировки, то и здесь пломбир подтвердил свои позиции: фактическая масса мороженого и заявленная на упаковке полностью совпадали», — сообщает пресс-служба Роскачества, сотрудники которого оценили качество самых популярных у россиян марок мороженого.





Ведомство ставило перед собой задачу — выяснить, насколько натуральное и качественное сырье используется при приготовлении десерта, добавляют ли производители в продукт растительные жиры и крахмал, и можно ли верить информации на упаковке. В исследовании участвовали 34 популярные марки — «Золотой стандарт», «48 копеек», «Русский холод», «Эскимос» и другие.





По результатам комплексного исследования, не только обязательным, но и опережающим требованиям стандарта Роскачества соответствовали три марки мороженого: московский «Русский холод»; вологодский «Вологодский пломбир»; томский «Эскимос».





«Оценка проходила в несколько этапов, — комментирует специалист по качеству компании "Эскимос" Ольга Шелеметьева. — Образцы нашего пломбира были отобраны в торговых сетях и переданы на исследование с последующей оценкой, так как наше мороженое "Пломбир на сливках" полностью соответствовало высоким требованиям стандарта, нам было предложено пройти процедуру добровольной сертификации с этапом выездной оценки состояния производства».​