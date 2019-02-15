Добрые новости
15 февраля,
2019
1
видео
2
фото
Новости

Отмечено Знаком качества: Роскачество оценило томское мороженое

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Мороженое «Наш пломбир на сливках», которое производит томская компания «Эскимос», стало обладателем Знака качества.

Отмечено Знаком качества: Роскачество оценило томское мороженое

«Этот пломбир приготовлен из качественного сырья, не содержит в себе растительных жиров и незаявленного крахмала. Также в мороженом эксперты не обнаружили антибиотиков, пестицидов, тяжелых металлов и радионуклидов (в том числе стронция и цезия) в количествах, опасных для здоровья. Что касается достоверности маркировки, то и здесь пломбир подтвердил свои позиции: фактическая масса мороженого и заявленная на упаковке полностью совпадали», — сообщает пресс-служба Роскачества, сотрудники которого оценили качество самых популярных у россиян марок мороженого.


Ведомство ставило перед собой задачу — выяснить, насколько натуральное и качественное сырье используется при приготовлении десерта, добавляют ли производители в продукт растительные жиры и крахмал, и можно ли верить информации на упаковке.  В исследовании участвовали 34 популярные марки — «Золотой стандарт», «48 копеек», «Русский холод», «Эскимос» и другие.


По результатам комплексного исследования, не только обязательным, но и опережающим требованиям стандарта Роскачества соответствовали три марки мороженого: московский «Русский холод»; вологодский «Вологодский пломбир»; томский «Эскимос».


«Оценка проходила в несколько этапов, — комментирует специалист по качеству компании "Эскимос" Ольга Шелеметьева. — Образцы нашего пломбира были отобраны в торговых сетях и переданы на исследование с последующей оценкой,  так как наше мороженое "Пломбир на сливках" полностью соответствовало высоким требованиям стандарта, нам  было предложено пройти процедуру добровольной сертификации с этапом выездной оценки состояния производства».​

Отмечено Знаком качества: Роскачество оценило томское мороженое

«Компания Эскимос» является единственным производителем мороженого в Томске. Мороженое под торговой маркой «Эскимос» присутствует на полках почти всех регионах России и в пяти странах. В 2015 году компания стала самым крупным в РФ экспортером мороженого в КНР. В 2016 году успешно вышла на рынок Монголии, в 2017 году Германия стала ее покупателем. В 2017 году «Компания Эскимос» признана лучшим экспортёром Томской области.


О том, как работает томское предприятие можно почитать здесь. А о том, как созревает идеальное мороженое — тут.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.