Открыть Сибирь: в Томске создали маршрут по «Золотому кольцу Сибири»

Сегодня в 9.00 стартовала 15-дневная пилотная экспедиция «Золотое кольцо Сибири», или «Открываем Сибирь». Цель этой поездки — испытать маршрут, объединяющий 11 регионов России, чтобы в будущем сделать его туристическим.





Проект «Открываем Сибирь» создавался томским отделением Русского географического общества (РГО) и при помощи исполнительной власти всех регионов-участников.





Маршрут проходит через Томскую, Омскую, Новосибирскую, Кемеровскую, Иркутскую области, Алтайский, Красноярский края, республики Алтай, Тыва, Хакасия и Бурятия. Первыми по маршруту проедут сами разработчики.





Помимо основного, так называемого большого кольца, в будущем планируется запустить маршруты по трем малым кольцам, а также отдельный тур для тех, кто собирается в путь на личном транспорте. Приблизительная стоимость путевки на одного человека — 55 тысяч рублей, при этом большая часть суммы приходится на оплату транспорта.





Отметим, при разработке проекта авторы ориентировались на автобусные туры по Европе. Туристы смогут приобрести путевку не раньше 2021 года, так как официально маршрут пока не работает. Однако авторы отмечают, что проектом уже сейчас интересуются туристы из Китая и Европы. Официальный сайт переведен на три языка - русский, английский и китайский.





Основная цель проекта — открыть Сибирь людям, говорят авторы.





«Дети с европейской части России, как правило, очень много отдыхают за рубежом. Особенно Москва, Санкт-Петербург, они знакомы со всеми практически европейскими странами, но совершенно не знают нашу родину. В эту сторону они не путешествуют, они не знают географию России», — говорит Юлия Калюжная, координатор проекта «Золотое кольцо Сибири».





Пробный тур завершится в Томске 1 сентября.