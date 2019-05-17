Открылось голосование за секретные места Томска для народного аудиогида

МТС и Музей истории Томска при поддержке мэрии объявляют о старте голосования за неизвестные широкой общественности и туристам достопримечательности города и связанные с ними легенды, которые войдут в «народный» мобильный аудиогид.

В настоящее время МТС и Музей работают над альтернативным мобильным аудиогидом «Городские легенды», в основу которого лягут знаковые и «секретные» места областной столицы. В итоге «народный» маршрут по центру Томска появится на платформах izi.TRAVEL и Surprise Me . Пройти по нему можно будет за два с небольшим часа со смартфоном или планшетом в руках, главное — иметь в ушах наушники, а в смартфоне — быстрый мобильный интернет.

Наш альтернативный мобильный гид адресован и томичам и туристам. Первые узнают свой город с несколько иной стороны и в очередной раз убедятся в том, сколько же интересных и необычных историй связано с Томском. Гости смогут посмотреть на Томск другими глазами, с непривычной стороны, заглянуть в самое сердце одного из старейших городов Сибири. И, конечно же, с помощью мобильных приложений самостоятельно пройти по тем местам, которые лучше всего раскрывают колорит и характер нашего города, — комментирует директор МТС в Томской области Марина Фещенко.

Начальный этап проекта уже миновал. В апреле МТС начала собирать от томичей в социальных сетях «легендарные» места и предложения по секретным тропам и тайным объектам, которые, по их мнению, должны войти в цифровой мобильный гид. Именно неравнодушные горожане стали активно предлагать самые колоритные туристические «фишки» Томска и фактически стали соавторами маршрута.





Все поступающие идеи были зафиксированы и рассмотрены экспертами, которые обращались к научно-краеведческим источникам Музея истории Томска. В итоге было собрано более 30 интересных предложений. Помимо традиционных городских достопримечательностей среди них были и совершенно уникальные места, о которых широкая общественность мало что знает.





Озвучит «легендарный» маршрут по центру Томска известный томский поэт и скульптор Олег Петрович Кислицкий, автор самого маленького в мире памятника и ряда городских необычных скульптур. Аудиогид будет размещен на туристических агрегаторах в начале лета — как раз к прогулочному сезону.