От ста тысяч: сколько стоит учеба в вузах Томска
Каждый год в томских вузах меняется количество бюджетных мест и сумма оплаты по договору. Так, в СибГМУ, по сравнению с прошлым годом, бюджетных мест стало больше. Такой же рост наблюдается и в ТГУ. А в ТПУ, напротив, уменьшилось количество мест для бюджетников. Какую сумму придется платить для обучения и какое количество бюджетников будет в этом году, в материале ТВ2.
Места бюджетные: растут или сокращаются?
Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) не стоит на месте. Если в прошлом году на бюджетные места бакалавра принимали 790 человек, то сейчас на бюджете смогут учиться 832 человека. Больше всего людей ждут на специальностях «Лечебное дело» (302 места), «Педиатрия» (189 мест) и «Фармацевтика» (140 мест). На новой специальности «Менеджмент» бесплатных мест нет.
В Томском университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) тоже увеличилось количество бюджетных мест. Сейчас бесплатно сможет поучиться 791 человек. В прошлом году было 737 мест. Бюджетные места есть только на технические специальности, это остается неизменным. Для специалитета выделено 117 бюджетных мест. Самым большим шансом поступить на бюджет располагает специализация «Информатика и вычислительная техника», где 172 места.
Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) принимает 476 бюджетников, что, по сравнению с прошлым годом (600 мест для бакалавра), меньше. Самое большое количество мест на бакалавре в специализации «Строительство» (264 места). Без бюджетников будут специализации «Менеджмент» и «Нефтегазовое дело». На магистратуре есть 310 бюджетных места, на специалитете – 53.
В ТГПУ всего 319 бюджетных мест. Без бесплатного образования будут специализации «Лингвистика», «Перевод и переводоведение», «Экономика» и «Менеджмент». Для магистратуры планируется выделить 258 мест.
Один из самых больших показателей бюджетных мест в этом году в Томском политехническом университете (1177 мест). Больше всего бюджетных мест будет у таких специализаций, как «Электроэнергетика и электротехника» (350 мест), «Теплоэнергетика и теплотехника» (180 мест) и «Химическая технология» (184 места). В специалитете будет 191 место. Для магистратуры же выделили 1242 бюджетных места. Самыми большими специализациями оказались «Нефтегазовое дело» (196 мест), «Химическая технология» (100 мест) и «Инноватика» (100 мест).
И первое место среди томских вузов по количеству бюджетных мест занимает Томский государственный университет (ТГУ). Вместе со специалитетом на бесплатные места может поступить 1739 человек. По сравнению с прошлым годом, где было 1665 человек на бюджете, показатели стали выше. Больше всего мест выделено для специализации «Прикладная математика и информатика» (87 мест). Для магистратуры университет планирует выделить 1117 мест. Без бюджетников останутся такие специализации, как «Фундаментальная информатика и информационные технологии» и «Библиотечно-информационная деятельность». Самое маленькое количество бюджетных мест у специализации «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» — их пять.
Дорогой дизайн
Самая дорогая специализация в ТПУ — «Дизайн». Так, для бакалавров стоимость обучения повысилась со 126 тысяч до 295 тысяч рублей в год. Дешевле всего учиться в политехе по специальностям «Техносферная безопасность», «Металлургия», «Прикладная информатика». Они стоят 172 000 рублей, ниже этой суммы цены на обучение в ТПУ нет.
В ТУСУРе специализации «Промышленная электроника», «Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов», «Оптические системы и сети связи», «Прикладная математика в экономике» и «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» стоят 46 тысяч рублей в год. За учебу по остальным направлениям нужно будет заплатить свыше 150 тысяч в год. При этом в вузе продолжает действовать программа софинансирования платного обучения. Стоимость компенсации в новом учебном году может составить от 7 до 56 тысяч рублей.
Самые дешевые специальности в СибГМУ – это «Социальная работа» и «Менеджмент». Их цена – 98 483 рубля в год. Цена на другие направления зависит от баллов. Так, если студент набрал менее 200 баллов за ЕГЭ, то на «Лечебном деле» он будет платить самую высокую цену среди всех специализаций — 203 740 рублей в год.
В ТГПУ цена обучения — 140 тысяч рублей в год. Только за обучение по специальности «Информационные системы и технологии» нужно будет заплатить 161 тысячу рублей в год. В магистратуре ситуация аналогичная. Цена большинства направлений — 150 тысяч, а «Физическая культура» и «Физика» стоят 206 800 и 171 100 рублей соответственно.
В ТГАСУ самые дорогие специальности для бакалавра – «Землеустройство и кадастры» и «Нефтегазовое дело». За обучение по ним нужно будет заплатить 187 124 рубля в год. Остальные специальности стоят 155 тысяч.
«Дизайн» является самой дорогой специальностью и в ТГУ — 273 тысячи рублей в год. Специальности без бюджетных мест («Фундаментальная информатика и информационные технологии» и «Библиотечно-информационная деятельность») будут стоить 142 800 рублей в год.
Какова тенденция?
За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах выросла на 15-19 % в среднем по стране. Это следует из данных Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которые проанализировали «Известия». В мае семестр учебы в государственном вузе подорожал в среднем до 68,9 тыс. рублей. К сентябрю цены могут вырасти еще на 15-20 %, считают опрошенные «Известиями» специалисты.
По мнению президента Всероссийского фонда образования Сергея Комкова, услуги вузов дорожают в связи с необходимостью удерживать зарплаты преподавателей на уровне 200 % от средних по региону в соответствии с «майскими» указами президента.
«Кроме того, число бюджетных мест снижается, а абитуриентов, наоборот, становится больше. Это создает повышенный спрос на платное обучение, тут чисто экономический механизм», — подчеркивает эксперт.
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