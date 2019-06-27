От ста тысяч: сколько стоит учеба в вузах Томска

Каждый год в томских вузах меняется количество бюджетных мест и сумма оплаты по договору. Так, в СибГМУ, по сравнению с прошлым годом, бюджетных мест стало больше. Такой же рост наблюдается и в ТГУ. А в ТПУ, напротив, уменьшилось количество мест для бюджетников. Какую сумму придется платить для обучения и какое количество бюджетников будет в этом году, в материале ТВ2.

Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) не стоит на месте. Если в прошлом году на бюджетные места бакалавра принимали 790 человек, то сейчас на бюджете смогут учиться 832 человека. Больше всего людей ждут на специальностях «Лечебное дело» (302 места), «Педиатрия» (189 мест) и «Фармацевтика» (140 мест). На новой специальности «Менеджмент» бесплатных мест нет.





В Томском университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) тоже увеличилось количество бюджетных мест. Сейчас бесплатно сможет поучиться 791 человек. В прошлом году было 737 мест. Бюджетные места есть только на технические специальности, это остается неизменным. Для специалитета выделено 117 бюджетных мест. Самым большим шансом поступить на бюджет располагает специализация «Информатика и вычислительная техника», где 172 места.





Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) принимает 476 бюджетников, что, по сравнению с прошлым годом (600 мест для бакалавра), меньше. Самое большое количество мест на бакалавре в специализации «Строительство» (264 места). Без бюджетников будут специализации «Менеджмент» и «Нефтегазовое дело». На магистратуре есть 310 бюджетных места, на специалитете – 53.





В ТГПУ всего 319 бюджетных мест. Без бесплатного образования будут специализации «Лингвистика», «Перевод и переводоведение», «Экономика» и «Менеджмент». Для магистратуры планируется выделить 258 мест.





Один из самых больших показателей бюджетных мест в этом году в Томском политехническом университете (1177 мест). Больше всего бюджетных мест будет у таких специализаций, как «Электроэнергетика и электротехника» (350 мест), «Теплоэнергетика и теплотехника» (180 мест) и «Химическая технология» (184 места). В специалитете будет 191 место. Для магистратуры же выделили 1242 бюджетных места. Самыми большими специализациями оказались «Нефтегазовое дело» (196 мест), «Химическая технология» (100 мест) и «Инноватика» (100 мест).





И первое место среди томских вузов по количеству бюджетных мест занимает Томский государственный университет (ТГУ). Вместе со специалитетом на бесплатные места может поступить 1739 человек. По сравнению с прошлым годом, где было 1665 человек на бюджете, показатели стали выше. Больше всего мест выделено для специализации «Прикладная математика и информатика» (87 мест). Для магистратуры университет планирует выделить 1117 мест. Без бюджетников останутся такие специализации, как «Фундаментальная информатика и информационные технологии» и «Библиотечно-информационная деятельность». Самое маленькое количество бюджетных мест у специализации «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» — их пять.