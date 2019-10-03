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03 октября,
2019
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Новости

От штрафов до «расстрела»: депутаты от ЛДПР предложили ужесточить наказание за срыв отопительного сезона

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Алексей Диденко предложил увеличить штрафы за срыв сроков подачи тепла и горячей воды. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму РФ.


«Фактическая просрочка подключения горячего водоснабжения у нас в городе достигает двух месяцев и больше, — написал Алексей Диденко на своей странице ВКонтакте. — Проблемы с отоплением ежегодно возникают как в жилых домах, так и на соцобъектах. Существующая ответственность коммунальных служб и местных властей просто смехотворна, не соответствует уровню наносимого томичам материального и морального вреда, а также не мотивирует к должному исполнению своих обязанностей по обеспечению граждан качественными коммунальными услугами. <...> Например, по результатам 2018 года «ТомскРТС» заплатило лишь 148 тыс. рублей штрафов за задержку подачи горячей воды».


В соответствии с действующим КоАП РФ нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 500 до 1 тысячи рублей; на юридических лиц - от 5 до 10 тысяч рублей.


Согласно проекту, нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами повлечет штраф для должностных лиц в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.


За нарушение установленной продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг, в том числе срыв отопительного сезона, предлагается установить штрафы для должностных лиц в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет, для организаций — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.


Вышеуказанные нарушения, совершенные повторно в течение года либо повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан или соответствующую угрозу, могут повлечь наложение штрафа на должностных лиц в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет, а на юрлиц — штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

От штрафов до «расстрела»: депутаты от ЛДПР предложили ужесточить наказание за срыв отопительного сезона

В то же время депутат Законодательной Думы Томской области от ЛДПР Сергей Брянский предложил «пристрелить» чиновника, ответственного за срыв начала отопительного сезона. Об этом пишет сайт Тайга.инфо.


Горячая вода и отопление не поступили в срок в 1,6 тыс. из 2,8 тыс. многоквартирных домов Томска, заявил депутат Сергей Брянский (ЛДПР) на сессии Думы.


О срыве сроков подачи тепла ранее также говорил мэр Иван Кляйн.


В Томске тепло поставляет компания АО «ТомскРТС», которая входит в состав группы «Интер РАО» и является дочерним предприятием АО «Томская генерация». Возглавляет «ТомскРТС» Сергей Панасюк.


Руководитель «ТомскРТС» Сергей Панасюк на очередном заседании гордумы отчитался за ремонт тепловых сетей и ответил на вопросы депутатов. Он рассказал, что в этом году рост повреждений на трубах увеличился на 23 %.


По словам Панасюка, на вторник без отопления в городе оставался 261 дом.

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