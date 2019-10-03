От штрафов до «расстрела»: депутаты от ЛДПР предложили ужесточить наказание за срыв отопительного сезона

Алексей Диденко предложил увеличить штрафы за срыв сроков подачи тепла и горячей воды. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму РФ.





«Фактическая просрочка подключения горячего водоснабжения у нас в городе достигает двух месяцев и больше, — написал Алексей Диденко на своей странице ВКонтакте. — Проблемы с отоплением ежегодно возникают как в жилых домах, так и на соцобъектах. Существующая ответственность коммунальных служб и местных властей просто смехотворна, не соответствует уровню наносимого томичам материального и морального вреда, а также не мотивирует к должному исполнению своих обязанностей по обеспечению граждан качественными коммунальными услугами. <...> Например, по результатам 2018 года «ТомскРТС» заплатило лишь 148 тыс. рублей штрафов за задержку подачи горячей воды».





В соответствии с действующим КоАП РФ нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 500 до 1 тысячи рублей; на юридических лиц - от 5 до 10 тысяч рублей.





Согласно проекту, нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами повлечет штраф для должностных лиц в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.





За нарушение установленной продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных услуг, в том числе срыв отопительного сезона, предлагается установить штрафы для должностных лиц в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет, для организаций — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.





Вышеуказанные нарушения, совершенные повторно в течение года либо повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан или соответствующую угрозу, могут повлечь наложение штрафа на должностных лиц в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет, а на юрлиц — штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.