От рядового специалиста до топ-менеджера. Мастер-класс для руководителей в Томске

Трудно спорить с тем, что для успешного развития бизнеса важны связи. Лучший способ ими обзавестись — посетить мастер-класс «Менеджер в эпоху перемен» Максима Батырева – известного управленца и спикера №1 в России. На нем можно не только получить ценные знания по управлению сотрудниками в тяжелые времена, но и завязать полезные деловые знакомства.
Мероприятие пройдет 15 февраля в Томске. Сотни руководителей со всей Сибири уже прошли мастер-класс у известного бизнес-тренера. Присоединяйтесь и вы к команде успешных людей и крупнейшему менеджерскому братству. Организаторы обещают общение с единомышленниками, знакомство с новыми партнерами по бизнесу и, конечно, заряд позитива по полной программе.
Харизматичный спикер расскажет о личном опыте прохождения барьеров и настройки сотрудников любого типа личности на достижение результатов. Вы узнаете, как легко продвигать непопулярные решения и для чего нужно стратегическое видение.
Осталось чуть больше недели. Спешите прокачать себя по выгодной цене. Бронирование — 5000 рублей для иногородних и групп от 2-х человек. Не пропустите важное мероприятие, где соберутся предприниматели со всей Сибири. Такой шанс выпадает нечасто.
Участники смогут приобрести новейшую книгу Батырева «45 татуировок личности» с автографом автора. Регистрация участников здесь.
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