От рядового специалиста до топ-менеджера. Мастер-класс для руководителей в Томске

Трудно спорить с тем, что для успешного развития бизнеса важны связи. Лучший способ ими обзавестись — посетить мастер-класс «Менеджер в эпоху перемен» Максима Батырева – известного управленца и спикера №1 в России. На нем можно не только получить ценные знания по управлению сотрудниками в тяжелые времена, но и завязать полезные деловые знакомства.





Мероприятие пройдет 15 февраля в Томске. Сотни руководителей со всей Сибири уже прошли мастер-класс у известного бизнес-тренера. Присоединяйтесь и вы к команде успешных людей и крупнейшему менеджерскому братству. Организаторы обещают общение с единомышленниками, знакомство с новыми партнерами по бизнесу и, конечно, заряд позитива по полной программе.